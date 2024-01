Giorno della Memoria, le celebrazioni in Sinagoga e in Prefettura

Anticipata di un giorno per consentire alle scuole di partecipare con i propri interventi, viene celebrata venerdì 26 gennaio la Giornata della Memoria, commemorazione dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, con una cerimonia che coinvolge la Comunità Ebraica, la Prefettura, il Comune, la Provincia, l’Ufficio scolastico provinciale, la Consulta degli Studenti e il Liceo musicale Lagrangia.

La mattinata si apre alle 10, alla Sinagoga di via Foa, con gli interventi della presidente della Comunità Ebraica, Rossella Bottini Treves, del prefetto Lucio Parente, del sindaco Andrea Corsaro, del presidente della Provincia Davide Gilardino. Seguirà la lettura dei nomi dei vercellesi uccisi nei lager nazisti e la posa della corona d’alloro sotto la lapide che ne ricorda i nomi. Gli intermezzi musicali sono a cura degli studenti del liceo Lagrangia che prenderanno parte anche alla seconda parte della cerimonia, in Prefettura, dove verrà consegnata una medaglia d’onore alla memoria del militare Mario Ferraris, internato nel campo di concentramento Stalag III B a Furstenberg, vicino al confine polacco. Dopo l'intervento del Prefetto, Laura Berardi proporrà una lettura sulla Shoà e, successivamente, sarà inaugurata la mostra “Il volo di Sara” secondo Davide Lupi. Ventitreene di Verbania, Lupi ha realizzato da giovanissimi i disegni dedicati alla storia di una bambina reclusa in un campo di concentramento, già esposti con successo a Fondotoce e a Santhià. A chiudere la mattinata sarà la performance di Nicoletta Fereolato.