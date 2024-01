"Quando il cuore rallenta troppo... Pacemaker: indicazioni e impianto"

Domenica 28 gennaio alle ore 16.30 sarà la volta del ciglianese dott. Matteo Marchetti, specialista che opera alla clinica "Centro Cuore" di Alessandria, che terra' una conversazione sul tema " Quando il cuore rallenta troppo... Pacemake r: indicazioni e impianto" . Dopo la conferenza, vi sara' un Intermezzo musicale "Trio Jazz - Bossa Nova - Blues" con Francesco Garrapa, Paolo Salussoglia e Manuel Leccese. A seguire, un gustoso Apericena con prodotti del territorio, offerta base di 15 euro . La conferenza, che si terra' presso la sede sociale in via prof. R. Bobba 26 di Cigliano e' aperta tutti . Per l'Apericena invece, prenotarsi entro il venerdi' 26 gennaio chiamando il 334 9944965 .

Giovedi' 1 febbraio e' programmata una giornata di screening per la prevenzione dell'aneurisma della carotide. Il dott. Davide Lazzaro, specialista dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, per tutta la giornata dalle 8.30 alle 18, eseguira' lo screening per coloro che si saranno prenotati entro il 30 gennaio sempre al 334 9944965. Sara' data priorita' ai soci della So.M.S. fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il tutto sempre alla sede della So.M.S in via prof. R. Bobba 26