Pro Vercelli. Strane voci di mercato: Comi e Valentini verso Crotone?

Dopo il tesseramento dell'ex Altobelli, che era in forza al Monterosi, il Crotone si sarebbe fatto avanti per due giocatori della Pro Vercelli, Comi e Valentini, offrendo in cambio l'esterno d'attacco Rojas e il centravanti di movimento Vuthaj.

Qualcosa non torna. Rojas, l'anno scorso a Vercelli, non convinse, così come non ha mai convinto a Crotone, ma non solo: sarebbe il quinto esterno d'attacco dopo Mustacchio, Maggio, Pannitteri e Petrella. Serve?

Il ventinovenne Vuthaj in C ha una percentuale realizzativa bassa: 15 presenze e 3 gol 3 anni fa nel Foggia, 12 presenze e 3 gol l'anno scorso a Novara, 15 presenze e 2 gol nel Crotone di quest'anno. Serve un vice-Nepi?

Non sarebbe meglio tenere Comi o puntare su un attaccante da area di rigore?

Valentini, infine. È un ottimo portiere, potrebbe giocare anche titolare. Se dovesse partire dovrebbe essere sostituito, visto che anche Rizzo ha fatto le valigie. Serve cederlo?

Magari son solo voci.

O magari la Pro Vercelli cerca di sfoltire la rosa per rinforzarsi? Con Rojas e Vuthai? Vedremo cosa capita.