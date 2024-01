Nuova presentazione del libro Ospedali in Vercelli dal Medioevo al secolo XX

Pubblico delle grandi occasioni e posti esauriti venerdì scorso al Circolino dell’ Isola a Vercelli, dove il pluripremiato scrittore vercellese Franco Ricciardiello ha introdotto la settima presentazione di “Ospedali in Vercelli dal Medioevo al secolo XX, contributo alla conoscenza delle istituzioni ospedaliere”, degli autori Bianca Rusconi e Giorgio Ferrari.

Come nei precedenti eventi il geometra Ferrari, che a maggio compirà 89 anni, si è distinto per competenza sul tema trattato, strappando anche al pubblico qualche risata con la sua inesauribile simpatia.

Dialogando con Rita Mattiuz, titolare di Publycom Editore di Vercelli, l'autore si è soffermato maggiormente a raccontare le vicende che hanno interessato la vita dell' Ospedale Sant'Andrea, frutto di una lunga ricerca di archivio iniziata da sua figlia Miriam, prematuramente scomparsa.

E’ seguita una conferenza molto apprezzata a cura del Dottor Giulio Zella, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vercelli, che ha illustrato attraverso slides, l'assistenza infermieristica prestata ai pazienti dell'Ospedale Sant'Andrea durante i suoi ininterrotti 800 anni di attività.

La serata si è conclusa con una cena a base di Panissa, piatto egregiamente preparato dalla cucina del Circolino capitanata dall'insostituibile “Roger” Ruggiero, presidente del Circolino e anima del gruppo dei soci impegnati a gestire la struttura.

Per chi volesse acquistare la seconda tiratura del libro, può trovare il volume presso la redazione del Corriere eusebiano al prezzo scontato di euro 14, oppure reperirlo in tutte le librerie di Vercelli; segnaliamo per correttezza che differisce, dalla prima tiratura, solo in retro copertina dove c’è la fotografia che ritrae la Direttrice Generale dell'Asl di Vercelli dott.ssa Eva Colombo e il geometra Giorgio Ferrari, che, in data 25 luglio 2022 si sono incontrati davanti alla Bolla Papale del 1555 con cui Paolo IV cedette la gestione del Sant’Andrea alla città di Vercelli, un documento di straordinaria importanza per la storia dell’Ospedale, ma anche per tutta la comunità vercellese.