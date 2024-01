Alicese/Orizzonti, la situazione si fa critica. LG Trino, marcia interrotta

Eccellenza

Alicese/Orizzonti – Lascaris 0-2

L’Alicese/Orizzonti non riesce ad interrompere la striscia negativa e lascia al Lascaris l’intera posta. Nel primo tempo i padroni di casa si sono resi protagonisti di una buona prestazione, mentre nella ripresa sono i torinesi a prendere il comando delle operazioni e centrare con Toure la rete che sblocca la partita. Dopo pochi minuti giunge il raddoppio che lascia poco spazio al recupero dei biancogranata di Mellano. Prossimo turno Settimo – Alicese, gara importante in chiave salvezza.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mancuso (dal 53’ D’Arcangelo) Soncin, Capodaglio (dal 67 Cavalla) Pelle Mane, Botalla Moussaif Grosso (dall’87’ Bonadonna) Clerici Diadoro (dal 67’ Omoregbe Ray). A disp: Ravetto, Bouksim, Ferri, Verna, Yon. All. Mellano.

Marcatori: al 51’ Toure (L), al 57’ Pretti (L)

Promozione

Lg Trino – Feriolo 2-2

Il Trino rischia di interrompere l’inseguimento alla capolista rimediando solo nel finale il vantaggio del Feriolo. In fondo una ghiotta opportunità, non andata a buon fine, per ridurre le distanze dal Briga, bloccato dall’Omegna sul pareggio a reti inviolate. Resta comunque la soddisfazione per una rimonta che fino ad un quarto d’ora dal termine sembrava un’utopia. Poi il nuovo entrato Osenga ha dato il via ad un finale travolgente. Prossimo turno: Arona – Lg Trino.

Lg Trino: Cerruti, Alì Francinelli (dal 74’ Maino), Marteddu (dal 46’ Buscaglia) Baggio Meo Defilippi, Passannante (dal 58’ Boccalatte) Birolo (dal 77’ Pasini) Vergnasco Brugnera Pancallo (dal 64’ Osenga). A disp: Civiero, Petrocalli, Agostini, pane. All. Yon.

Marcatori: al 31’ Mattioni (F), al 54’ Cherchi (F), al 74’ Osenga (L), all’89’ Vergnasco (L)

1^ Categoria

Cigliano – Santhià 0-1

Il Santhià conquista la vittoria al Bassanino, cogliendo la replica di quanto successo nella scorsa stagione. Una vittoria giunta nei minuti di recupero quando si stava profilando il risultato di parità. E’ stato Ferrero a regalare tre punti pesantissimi, alla sua squadra, in ottica salvezza. Ora i granata hanno raggiunto il terzultimo posto e sono all’inseguimento di Gaglianico e Quaronese. Prossimo turno con la capolista Valle Elvo al Pairotto.

Altri risultati

Virtus Vercelli – Quaronese 1-1

Aosta 511 – Livorno/Bianzè rinviata

Classifica: Valle Elvo 35 punti, Gattinara 33, Valle Cervo Andorno 32, CG Aosta 30, Virtus Vercelli 29, Ivrea Banchette, Livorno Bianzè 27, Ponderano 26, Cigliano 24, Serravallese 23, Quaronese 22, Gaglianico 18, Santhià, Bajo La Serra 15, Vigliano 13, Aosta 511 7.