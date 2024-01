Pozzolo positivo allo stub: «L'esito indica la sua presenza nell'area dello sparo»

«Abbiamo avuto il deposito degli atti 11 ore dopo le notizie giornalistiche sulla presenza dei risultati. In attesa di poterli leggere in modo approfondito sottolineo però che la positività allo stub riferita dimostrerebbe di per sé solo una vicinanza del mio assistito all'area dello sparo». E' affidata a una nota diffusa dall'AdnKronos l'unica considerazione per ora condivisa dalla difesa dell'onorevole Emanuele Pozzolo, dopo la conferma che lo Stub ha evidenziato presenza di polvere da sparo oltre una soglia considerata significativa.

Nella nota stampa l'avvocato Andrea Corsaro aggiunge: «Siamo di nuovo nella condizione di vedere atti prima pubblicati rispetto ai diritti della difesa».

Intanto la Prefettura di Biella, dopo aver revocato il porto d'armi per difesa personale ha fatto sapere che al parlamentare vercellese, che risulta residente in una frazione di Campiglia Cervo, verrà assicurata una protezione mobile in caso di presenza nel territorio di competenza. Non una scorta vera e propria, ma comunque forze dell'ordine impegnate a garantire l'incolumità del parlamentare.