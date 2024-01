Giovanili della Pallacanestro Femminile Vercelli: le gare di sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 dicembre

Campionato Under 19 – 2^ fase “Coppa Piemonte”

2^ giornata di andata girone accesso alle finali

Lunedì 22.1.2024 - a Torino– Palestra Com.le Via Balla – ore 20,45

Lapolismile Torino - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 60-47

(Parziali: 10-9; 19-25; 35-33; 60-47)

Tabellino PFV: Chillini 11; Francese A 14; Barbero 2; Carrozza 6; Barbano; Dipace; Dikrane 4; Giuliani; Prinetti 4; Rizzato; Roggero 6. All.re Gianfranco Anastasio

Immeritato stop per la PFV Under 19 “Carmen Fiori” per 60-47 contro Lapolismile, a Torino, nella seconda giornata della fase di “Coppa Piemonte” per la qualificazione alle finali regionali, dopo una buona prestazione, con la quale le ragazze vercellesi si sono battute alla pari delle più quotate avversarie, per oltre 30’ di gara, restando egregiamente in partita, come dicono i parziali dei primi tre quarti: 10-9, 19-25 35-33, ma perdendo contatto con Lapolismile allorché il metro arbitrale è divenuto più permissivo verso fine gara, così consentendo alle torinesi di sfruttare meglio la loro supremazia fisica.

A fine partita un amareggiato coach Anastasio ha infatti commentato: “questa sera, purtroppo, si sono viste due partite: la prima nei tre periodi in cui si è giocato a basket, e la seconda quando il metro arbitrale è cambiato ed ha consentito di praticare un altro sport, molto più simile al rugby, il che ha penalizzato le vercellesi che sino ad allora avevano saputo contrastare abbastanza bene una squadra nettamente superiore per stazza fisica.

Se è vero che alle ragazze vercellesi, nel quarto periodo è mancata la lucidità in attacco, è peraltro lampante come l’aggressione fisica messa in atto dalla più forte squadra avversaria, e tollerata dagli arbitri che hanno consentito di mettere le mani addosso al limite del regolamento anche se si fosse giocato a rugby, ha penalizzato la PFV.

Tutto sommato la prestazione delle nostre ragazze è stata buona, anche se non è bastata : spero che questa esperienza negativa possa servire a imparare a gestire meglio partite, e soprattutto finali di gara, come quelli di stasera.”

CAMPIONATO UNDER 17

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone D- 2^ giornata di andata

Pancalieri – Palazzotto dello Sport - Domenica 21.1.2024 ore 10,30

Basket Pancalieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 41-77

(Parziali:7-22; 20-37; 34-56; 41-77)

Tabellino PFV: Dikrane 4; Tagliabue; Haxhiasi 2; Giorgi 14; Francese E.13; Giuliani 5; Prinetti 13; Roggero 4; Dipace 12, Nicosia 2; Bari H; Rizzato 8; All.re Gianfranco Anastasio

Nella seconda giornata del girone D per la qualificazione alle finali di “Coppa Piemonte” la formazione Under 17 della PFV è andata a cogliere una brillante vittoria per 41-77 in quel di Pancalieri (TO) contro le pari età del Basket Pancalieri, classificatesi nel girone B.

Come dice il punteggio finale (36 punti di scarto nel basket significano pur sempre qualche cosa) la gara è stata condotta e dominata sempre dalle ragazze di coach Anastasio, a conferma del loro buon momento e della maturità raggiunta, insieme con la consapevolezza dei propri mezzi e della compattezza di squadra dimostrata.

Nonostante l’ora d’inizio insolita (le 10,30 del mattino, per di più dopo una trasferta chilometricamente non breve) le ragazze della PFV erano ben sveglie ed hanno avuto un ottimo approccio alla gara, trovando subito buone soluzioni di tiro e difendendo bene, per il risultato di 7 a 22 del primo periodo.

Nel secondo, invece, si assisteva ad un parziale ritorno delle padrone di casa, con punteggio in equilibrio nel quarto, incrementato di due punti sul finale: 20-37 all’intervallo lungo.

Nella ripresa le ospiti mettevano ancora qualche punto in più in carniere (+5), mantenendo a distanza di sicurezza le avversarie, così mostrando di poter gestire e controllare la partita a proprio piacimento. 34-56 AL 30’ (ed in questo sta la citata acquisizione di maturità).

Infine, negli ultimi 10’, Prinetti & C. avevano ancora energia per pigiare sull’acceleratore e, con quasi tutte le giocatrici a segno, piazzavano un perentorio 7-21 che chiudeva ogni discorso circa il risultato.

Tra le fila delle vercellesi era assente Cavalli, ma le compagne hanno saputo sopperire degnamente alla sua assenza, mentre è rientrata Hanaah Bari, dopo il forfait della scorsa gara.

La marcia delle Under 17 verso la qualificazione alle finali di “Coppa Piemonte” continua, dunque, e proseguirà domenica 28.1.2024 alle ore 11,15 (ancora purtroppo in orario mattutino) contro Polisportiva RE.BA al Palamoncrivello, in via Moncrivello a Torino.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B -3^ giornata di ritorno

Novara – Pala Don Bosco – C.so Ferrucci – sabato 20.1.2024 ore 15,00

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 60-23

(Parziali:16-6; 37-14; 48-21; 60-23)

Tabellino PFV: Stile 3; Balzaretti; Trotti 2; Ferla 2; Bari S.; Stacchini 2; Lahmidi 5; Alilou; Oppezzo 2; Sadmi; Mura 4; Valentini 3. All.re Davide Simone

Perentorio stop per le Under 15 della PFV sconfitte per 60-23 da Basket Novara, al Pala Don Bosco di Novara, nella terza giornata di ritorno del girone di qualificazione.

Le ragazze della PFV non sono in pratica mai state in partita, mostrando sin dalle prime battute di gioco un’eccessiva difficoltà a segnare e subendo più del previsto la supremazia avversaria.

Per contro le novaresi erano brave a bloccare le “bocche da fuoco” vercellesi, cosicché i tiri venivano ripartiti un po’ fra tutte le atlete in campo, ma le percentuali realizzative erano basse, sia pur con marcature più diffuse tra le giocatrici in campo.

Dopo un primo periodo già al di sotto del loro standard (16-6) le ragazze della PFV mollavano la presa sin dal secondo (37-14) e non riuscivano più a ricucire, limitandosi a veder scappare avanti le avversarie (48-21 al 30’) e fermandosi decisamente nell’ultimo quarto, in cui mettevano a segno soltanto due punti.

Da registrare ancora l’assenza per infortunio di Panelli.

Partita da dimenticare, dunque, per ripartire facendo tesoro degli errori, come sempre.

Prossimo match sabato 27 gennaio alle ore 15,30, a Vercelli, al Palapiacco, dove arriverà il Basket Nole, altro avversario piuttosto temibile.

CAMPIONATO UNDER 14 –

1^ fase – Qualificazione

Girone C – 10^ giornata di andata

Torino – Palestra Comunale di Via Balla - Domenica 21.1.24 ore 14,45

Lapolismile “rossa” - Pallacanestro Femminile Vercelli – 77-31

(Parziali: 17-10; 32-17; 51-21; 71-31)

Tabellino PFV: Stile 20; Balzaretti; Turcas; Pavia 3; Ferraris; Lahmidi 2; Monaco; Alilou; Oppezzo; Triberti 6; Lombardi; Sadmi.

All.re Davide Simone

Nella 1^ di ritorno del girone per la qualificazione alle finali per il titolo regionale, le giovanissime Under 14 della PFV tornano sconfitte da Torino, per 77-31, dalla formazione “forte” del gruppo Lapolismile, la “rossa” che, quale favorita del girone e candidata al primato regionale, si è imposta piuttosto agevolmente sulle vercellesi.

Le ragazze di Davide Simone hanno tenuto botta, più o meno, per un quarto (al 10’ il risultato era 17-10) per poi scivolare indietro via via nel punteggio, non riuscendo a concretizzare le azioni offensive, se non in parte con Elisa Stile (20 punti su 31 con 6 di Triberti), mentre tutte le altre avevano le polveri bagnate oltremisura.

A metà gara le padrone di casa si portavano decisamente al largo, sul 32-17, per dilagare poi nel terzo periodo (51-21) ed incrementare ancora il loro vantaggio nel quarto, sino allo score finale di 77-31.

Niente da fare, dunque, per l’Under 14 della PFV contro una delle formazioni più forti in regione in questa categoria, se non cercare di fare tesoro della sconfitta per migliorarsi.

Prossima gara a Vercelli, Palapiacco, Domenica 28.1.2024 alle 14,45 contro Derthona Basketball, di Castelnuovo Scrivia, altra formazione assai quotata.