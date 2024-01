Acqua: niente quorum per approvare il modello di gestione

Finisce come a dicembre la conferenza d'ambito di EgAto2, convocata lunedì pomeriggio nel tentativo di definire la gestione del servizio idrico nei territori del Biellese, Vercellese e Casalese: non è stato raggiunto il quorum su nessuna delle tre ipotesi previste dalle legge. Ora la palla passerà alla Regione, che potrebbe procedere con il commissariamento dell'ente.

In via Carducci, fin dal primo pomeriggio, sindacati e lavoratori del settore, per lo più provenienti da biellese, casalese e Valsesia, si sono dati appuntamento per un presidio nel corso del quale è stata sostenuta a gran voce la richiesta dell'affidamento inhouse del servizio. Una soluzione per la quale si batte anche Bcv Acque, la società nata dall'unione di Cordar Biella, Cordar Valsesia, Am+ e Sii, gestori controllati dal pubblico. Almeno un centinaio i dipendenti delle società idriche che hanno manifestato insieme ai rappresentanti di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, che chiedono «certezze per i 300 addetti del settore, responsabilità sociale nella gestione dell'acqua e nella qualità del lavoro».