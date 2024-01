Brutta serata per i Rices, a Ivrea

Lettera 22 – Rices Vercelli 74-62

Tabellino Rices. Vercellone 7; Curino 6; Silinguelli; El Hammami 3; Liberali 8; Volpe 2; Skilja 6; Gamba 12; Maccapani 7; Cappello; Cattaneo 6; Agoglia 5. Coach Antonio Galdi, vice Fulvio Buffa, preparatore atletico Alessandro Scarfò.

Ivrea – Con la sconfitta di domenica sera per i Rices, adesso, si fa dura: “scivolano” infatti al terzultimo posto, insomma in piena zona play out.

I Rices non hanno brillato ma le assenze pesano: pesa soprattutto l'assenza di Sow, prezioso ai rimbalzi e nel tiro, pesa quella di Paulato, uno dei migliori giovani quest'anno, e ha pesato, contro Lettera 22, l'infortunio a Liberali toccato duro nel terzo quarto.

La partenza è stata buona. Primo quarto nel segno dell'equilibrio: 12 a 12, ma all'ultimo secondo gran bomba di Maccapani, e tempo che si conclude con i vercellesi in vantaggio di 3 lunghezze (15 a 12).

Secondo quarto combattuto, con leggera supremazia dei padroni di casa. Si chiude con la squadra di Galdi sotto di 4 (33 a 37).

Terzo quarto fatale. Lettera 22 si porta a +12, e quindi i Rices devono reagire, ma ecco l'infortunio a Liberali: e da quel momento è notte fonda: sotto di 12 alla fine del tempo (42 a 54), e sempre sotto di 12 (62 a 74) alla sirena finale.

Rices, lo ripetiamo, che non hanno brillato. Ma penalizzati dalle assenze e dall'infortunio di Liberali.

Prossimo appuntamento ancora in trasferta venerdì 26 contro la terza della classe, il Previforma.