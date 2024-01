Piazza Roma, cantiere in dirittura d'arrivo

E' alle battute finali il cantiere di piazza Roma. Nella giornata di lunedì 22 gennaio è iniziata la posa della segnaletica verticale e, meteo permettendo, in settimana si procederà anche a tracciare quella orizzontale.

Dopo la messa a dimora dei melograni e del verde nell'aiuola intorno alla fontana del Seminatore, il rifacimento della segnaletica segna la tappa finale di un intervento, avviato la scorsa estate e che si sta concludendo nei tempi previsti.

Al termine degli interventi la viabilità nella zona sarà definitivamente regolata secondo le norme delle rotonde. Intanto il Comune sta lavorando a progetto per recuperare e riutilizzare il porfido rimosso così come, nelle prime battute del cantiere, erano state trasportate in altre zone verdi della città le piantine di rosmarino e le altre essenze delle aiuole rimosse.