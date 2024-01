Il grazie della Croce Rossa ai volontari in prima linea durante l'emergenza covid - FOTO

Nei due anni più difficili della pandemia non si sono mai tirati indietro, trasportando i malati, sostenendo le persone in difficoltà, facendo la spesa per chi era in isolamento, mettendosi a disposizione di chiunque avesse bisogno. E, ora che il peggio è passato, la Croce Rossa ringrazia i suoi volontari e quanti, proprio in occasione dell'emergenza, si sono per la prima volta messi a disposizione del prossimo.

Ma la cerimonia che si è svolta in un Salone Dugentesco gremito di volontari, è stata anche l'occasione per fare il punto sulle prospettive del Comitato locale, in procinto di uscire da un lungo periodo di commissariamento, e per ricordare Alessandro Abate, giovane volontario che aveva conquistato l’affetto di tutti, morto lo scorso maggio in un incidente stradale a soli 33 anni. In sua memoria, è stata intitolata una nuova ambulanza in dotazione al Comitato di Vercelli.