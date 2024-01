«Aravecchia: corso Avogadro, via Palli e il campo sportivo daranno un impulso a rilanciare il quartiere»

«Tre interventi che contribuiranno a migliorare la qualità della vita e i servizi nel quartiere Aravecchia, innescando anche una positiva spirale di investimenti». Massimo Simion, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici è convinto che, oltre a risolvere il problema della viabilità e dei collegamenti cittadini, il nuovo corso Avogadro di Quaregna possa anche innescare un circolo virtuoso di rilancio del quartiere.

«Un primo segnale c'è già e riguarda il recupero del fabbricato commerciale ex Conad». Pur non sbilanciandosi, Simion assicura che, dalla proprietà de fabbricato, sono arrivate importanti notizie relativi al riutilizzo dell'area. «L'auspicio è che, entro l’estate, vengano avviati anche i lavori di riqualificazione, da parte di privati, del fabbricato commerciale ex Conad», dice.

Intanto sul nuovo corso Avogadro, le ditte lavorano alla realizzazione dei sottofondi stradali e della rete fognaria. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la realizzazione dei cavidotti per l’impianto di illuminazione pubblica. Il progetto di rifacimento dell'arteria, dopo l'abbattimento del cavalcaferrovia Avogadro, prevede la realizzazione di un viale alberato con marciapiedi e pista ciclabile, in continuità con quello esistente.

«All'Aravecchia il Comune ha anche appaltato in questi giorni i lavori di rifacimento del campo di calcio e delle strutture annesse - aggiunge il vice sindaco -. Si tratta di un intervento da 350mila euro, finanziato attraverso il bando "Sport missione comune!"». Ad aggiudicarsi l'intervento è stata una ditta di Cameri che inizierà i lavori a stagione sportiva conclusa.

«Non dimentichiamo - prosegue il vice sindaco - che sono in corso i lavori di rifacimento delle palazzine Atc di via Natale Palli: sono stati rifatti i tetti, sui quali verrà posizionato l'impianto fotovoltaico, e posati i pannelli isolanti del cappotto termico. A breve inizierà la realizzazione dei balconi e degli ascensori».

Complessivamente, sul rione sono stati investiti oltre sei milioni di euro: «E la nuova viabilità darà sicuramente un impulso anche alle attività dei privati», assicura Simion.