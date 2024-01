Nucleare a Trino: giochetti e contraddizioni di FdI

Sulla questione del deposito nucleare stiamo assistendo al massimo dell'ipocrisia politica di Fratelli d'Italia e della destra che governa il Paese. Da un lato il partito a Trino promuove l'arrivo del deposito delle scorie radioattive e il Governo Nazionale modifica le leggi allo scopo di consentire a Comuni non giudicati idonei (come appunto Trino) di autocandidarsi per esserne sede. Dall'altro a Vercelli, in Regione e in Provincia, lo stesso partito si professa contrario al deposito che sta promuovendo.