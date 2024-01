Pagelle della Pro beffata dalla Triestina

Sassi: 7

Una bella parata su Lescano, due parate straordinarie sempre su Lescano e Celeghin, un'uscita provvidenziale su Vertainen.



Iezzi: 6,5

Sgroppate sulla destra e belle chiusure.

Citi: 6

Se la cava, e non era facile contro attaccanti del calibro di Lescano & C. Un po ' legnoso coi piedi, nell'impostare dal basso.

Camigliano: 6,5

Solita partita autorevole. Sempre sicuro.



Sarzi Puttini: 6

Si fa vedere poco in proiezione offensiva. Bravo a difendere la sua zona di competenza.

Iotti: 6

Un po' macchinoso all'inizio, poi si riprende.

Emmanuello: 6,5

Parte male, in sordina, poi prende per mano la squadra. Eleganti alcune sue giocate.



Haoudi: 7

Il migliore. Per il gol, per le giocate.

Mustacchio: 6,5

Mai domo. Sempre pericoloso. Col sono di poi vien da pensare che non sarebbe dovuto uscire.



Nepi: 6,5

Pressa, crea spazi, segna un gol annullato (da verificare se era in fuorigioco).

Maggio: 6

Belle giocate, soprattutto quella che ha propiziato il gol. Se spegne un po' nel finale.



Pannitteri: 6

Frey: 6

Comi: 6

Dossena: 6,5

La formazione era quella giusta: nessun giocatore, nonostante la sconfitta, merita infatti una insufficienza. Sapeva che la Triestina fa dei grandi recuperi nei finali di partita, ma il gol subito è stato casuale (anche bello, senza dimenticare la sfortunata deviazione di Emmanuello).

Secondo ko interno consecutivo, ma immeritato: a lunghi tratti la squadra ha dominato. Il calcio è fatto di episodi, ma la Pro oggi non meritava di perdere.