Dossena: «Vorrei che giocassimo sempre così»

Mister Andrea Dossena è deluso dal risultato, ma non della prestazione della squadra nel secondo ko interno del torneo: "Posso solo complimentarmi con i ragazzi. Già il pareggio, forse, ci sarebbe andato stretto. Abbiamo avuto intensità e controllato il gioco, creando diverse occasioni pericolose. Quello che amareggia è la modalità con la quale è arrivato il 2-1 della Triestina: in pratica un autogol. Avessero segnato in un'altra maniera, poteva starci: ma così al 92' fa davvero male".

Quindi Dossena torna a elogiare la squadra: "Vorrei che giocassimo sempre come abbiamo fatto con i giuliani: loro sono una squadra allestita per le prime posizioni ma, a vedere la partita del "Piola" non ho notato grosse differenze. E' questo, per me, è importante".

Quindi l'analisi passa alle opportunità non concretizzate, in cui è mancato l'ultimo passaggio: "Come ogni squadra, anche la nostra ha determinate caratteristiche: difettiamo nel saper colpire di testa, anche se oggi abbiamo segnato in questa maniera, e riempire l’area di rigore: siamo andati parecchie volte al cross senza successo. Nepi e Mustacchio usciti? L'ex Fermana è una punta che fa del dinamismo la sua dote, Mustacchio come gli esterni non si è risparmiato. Non è un problema se qualcuno viene sostituito, se questo serve a tenere alta l’intensità del gioco". Due sconfitte interne potrebbero pesare: "Dobbiamo continuare a lavorare in settimana divertendoci con la stessa intensità di sempre sapendo di potercela giocare alla pari con tutti".