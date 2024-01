Crediti d'imposta non spettanti su misure Pnrr: sei persone denunciate dalla Finanza

Sei persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria, nel corso del 2023, con l'accusa di aver utilizzato di crediti d’imposta non spettanti per oltre 660mila euro finanziati dal Pnrr Un'attività di indagine, che poi dovrà passare al vaglio della magistratura giudicante, che ha visto in campo la Guardia di Finanza.

Impiegati, negli specifici controlli aventi un’iniziale finalità preventiva, gli investigatori economico-finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Capoluogo che hanno rilevato le irregolarità sul corretto impiego delle risorse del Pnrr erogate per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, nel Progetto Industria 4.0, e per la formazione del personale, nel Progetto Formazione 4.0.

Destinatari delle attività di approfondimento numerosi soggetti economici operanti nel settore edilizio, nella meccanica generale fino alla produzione e distribuzione di valvole: il 30% di essi è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per investimenti non inerenti all’utilizzo dei crediti di imposta.

Per individuare i beneficiari dei progetti e delle risorse del Pnrr a maggior rischio, le unità operative della Guardia di Finanza di Vercelli hanno messo in campo un’azione investigativa multidisciplinare, trasversale. Per i controlli sul campo, si sono rivelate essenziali le risultanze delle banche dati della dorsale informatica in uso ai reparti, l’esito di pregresse attività di polizia giudiziaria, ai fini antiriciclaggio, di controllo economico del territorio e, soprattutto, il coordinamento e il costante flusso informativo con gli “enti attuatori” derivanti dai protocolli d’intesa sul Pnrr che il Comando Provinciale di Vercelli ha sottoscritto con l’Amministrazione Provinciale e con Azienda Sanitaria Locale.

Le attività dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vercelli e della Tenenza di Borgosesia, rientrano a pieno titolo nelle azioni condotte dal Corpo, d’iniziativa e sotto l’egida della Magistratura, in qualità di “polizia della spesa pubblica”.