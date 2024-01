Alla Fondazione Marazzato il premio “Vercellese dell'anno”

Nell’anno che si è chiuso, il nome Marazzato, è costantemente ricorso nelle orecchie di tutti i vercellesi per le innumerevoli iniziative sociali, culturali e benefiche che il gruppo, promuove a sostegno della nostra città e di tutto il territorio del Vercellese. In particolare, questa straordinaria opera di sviluppo e di appoggio alle iniziative etiche e culturali viene svolta, dal mese di febbraio, dalla Fondazione Marazzato, presieduta dal vercellese Alberto Marazzato che, con i fratelli Luca e Davide, è alla guida del Gruppo dopo la scomparsa, nel marzo del 2022, del padre, Carlo Marazzato.

Straordinario manager, Carlo Marazzato era anche un uomo dalle visioni fuori dal comune, al punto di incominciare, nel 2010, ad allestire, sul territorio di Stroppiana, uno dei più grandi showroom del mondo dedicati ai camion, nel ricordo appunto del padre che, partito con un solo camion, nel 1952, ma con il corredo di una volontà di ferro, ha gettato le basi di un vero impero, ammirato in tutto il Paese.

Oggi lo showroom di Stroppiana conta trecento esemplari storici, tutti riportati fedelmente alle condizioni di origine come se fossero appena usciti di fabbrica e prevalentemente a marchio italiano: ‘Fiat’, ‘Bianchi’, ‘Alfa Romeo’, ‘Lancia’, ‘Spa’, ‘Om’, ‘Isotta Fraschini, e gli stranieri ‘Saurer’ e ‘Volvo’. Questi automezzi raccontano e testimoniano l’evoluzione del trasporto merci su gomma in oltre un secolo di sviluppo di design e tecnologia legata a quei gloriosi giganti della strada che hanno motorizzato e ricostruito l’Italia fra le due guerre.

Una collezione affascinante, costantemente aggiornata e innovata mediante l’acquisto e il meticoloso restauro di nuovi pezzi unici, visibile su appuntamento nello showroom privato con sede a Stroppiana, nel Vercellese, in occasione delle manifestazioni denominate ‘Porte Aperte’. Ed in questo 2023, le ‘Porte aperte” si sono susseguite in momenti sempre più autorevoli a ravvicinati.

Insomma, per Vercelli e per il suo territorio il Gruppo Marazzato è è ormai diventato un vero vanto, che può essere posto sul piano delle grandi aziende che hanno fatto la storia della nostra città come Montefibre, Pettinatura Lane, Faini, Sambonet, Cerutti. Inoltre, Marazzato ha aggiunto, proprio nel 2023, questo ulteriore gioiello, vale a dire la “Fondazione” sta supportando decine di iniziative, culturali, sociali e benefiche.