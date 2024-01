LG Trino, la rincorsa continua. Alicese/Orizzonti beffata al 91'

Eccellenza

Borgaro – Alicese/Orizzonti 3-2

Recupero fatale per l’Alicese/Orizzonti battuta a Borgaro da una rete dell’ex Fiorenza al novantunesimo. Non basta la doppietta di Moussaif per acciuffare un risultato positivo e muovere la classifica. Niente di grave soprattutto se nel prossimo incontro, al Salussolia/Ravetto, la squadra di Mellano riuscirà a mettere k.o. il Lascaris. Diretto avversario nella lotta per evitare i play-out.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Ramundo (dal 46’ Grosso) Soncin, Capodaglio (dal 60 Yon) Pelle Mane, Botalla (dal 56’ D’Arcangelo) Moussaif (dall’80’ Verna) Mancuso (dal 46’ Omoregbe Ray) Clerici Diadoro. A disp: Ravetto, Peric, Cavalla, Bonadonna. All. Mellano.

Marcatori: al 19’ e rigore al 61’ Moussaif (A), al 26’ Baiardi (B), al 55’ Zunino (B), al 91’ Fiorenza (B)

Promozione

Ceversama – Lg Trino 0-1

Continua la corsa del Trino all’inseguimento della capolista Briga. Distanze immutate in classifica, stante la vittoria dei novaresi con il Dufour Varallo. La squadra di Yon trova la rete del vantaggio dopo 10 minuti con Passannante, poi è la difesa a diventare protagonista, con Cerruti sugli scudi. Nel prossimo turno i biancoazzurri ricevono il Feriolo terzultimo, mentre il Briga sarà di scena ad Omegna, gara che potrebbe riservare delle sorprese.

Lg Trino: Cerruti, Buscaglia Alì, Marteddu Baggio Meo Defilippi , Passannante Birolo Vergnasco (dal 65’ Osenga) Brugnera (dall’87’ Pasini) Pancallo (dal 72’ Boccalatte). A disp: Civiero, Petrocelli, Maino, Agostini, Pane, Francinelli. All. Yon.

Marcatori: al 10’ Passannante (L)

1^ Categoria

Santhià – Valle Cervo 2-2

Segnali di ripresa per il Santhià che in zona Cesarini riesce ad agguantare il pareggio. Protagonista di giornata Al Azhari che prima firma il 2-1, poi su rigore, per atterramento di Ferrero, sigilla il risultato sul 2-2. Sicuramente un buon viatico in vista del derby con il Cigliano in programma nel prossimo turno.

Santhià: Di Paolo, Nkwakam (dal 77’ Giorgi) Conti, Zanino Messano Campana, Cogliati (dal 68’ Anselmino) Samarotto (dal 51’ Hassani) Dosso (dall’81’ Dobrincu) Augusti (dal 71’ Ferrero) El Azhari. A disp: Pasteris, Lasagna, Pairotto, D’Alessandrini. All, Gigante.

Marcatori: al 34’ Patti (V), al 36’ Friddini (V), all’80’ e rigore al 91’ El Azhari

ALTRI RISULTATI

LIVORNO/BIANZE’ – VIRTUS VERCELLI 2-0

IVREA BANCHETTE – CIGLIANO 3-3