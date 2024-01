Giovanili della Pallacanestro Vercelli: le gare di sabato 13, domenica 14, e lunedì 15

Campionato Under 19 – 2^ fase “Coppa Piemonte”

1^ giornata di andata girone accesso alle finali

Lunedì 15.1.2024 - a Vercelli– Palestra Sc. Media Pertini – ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” . B.K.B. Torino 77-36

(Parziali: 19-11; 37-18; 59-25; 77-36)

Tabellino PFV: Chillini 7; Francese A 10; Prinetti 18; Barbero; Rizzato 14; Francese E. 5;

Dipace; Dikrane 2; Carrozza 17; Cavalli 2; Giorgi 2. All.re Gianfranco Anastasio

Ottimo esordio per la PFV Under 19 “Carmen Fiori” nella seconda fase di “Coppa Piemonte” per la qualificazione alle finali regionali, con le ragazze di Anastasio che si sono imposte con autorità sul B.K.B. di Torino (quarta classificata nel girone B) con un probante 77-36. La squadra vercellese è scesa in campo con molta determinazione ed ha cercato, sin dalle prime battute, di alzare il ritmo di gioco, riuscendo nel contempo a neutralizzare gran parte delle iniziative d’attacco delle avversarie. Peraltro, in questo frangente, le padrone di casa concedevano qualche rimbalzo di troppo alle torinesi che, sfruttando gli extra possessi, riuscivano a mantenersi agganciate al risultato per quasi tutto il primo quarto (19-11).Però, tra fine primo periodo ed inizio secondo, grazie ad una difesa più attenta e nonostante i numerosi errori nel tiro da sotto canestro, la PFV riusciva comunque a realizzare i punti necessari per distanziare le ospiti, per il 37-18 di metà gara, praticamente risolvendo la partita.Nel secondo tempo, infatti, il vantaggio della squadra di casa andava sempre più incrementandosi, e Chillini & C. non avevano altro problema che condurre in porto la gara amministrandola con attenzione e, soprattutto, divertendosi.In conclusione la prova della squadra è stata buona, come ha dichiarato coach Anastasio alla fine, ed assai utile ad acquisire autostima e morale per i prossimi impegni, a cominciare dalla difficile partita di lunedì prossimo 22 gennaio a Torino contro la forte formazione di Lapolismile.

CAMPIONATO UNDER 17

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone D- 1^ giornata di andata

Vercelli – Palapiacco - sabato 13.1.2024 ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Fossano 51-36

(Parziali: 12-6; 28-14; 38-23; 51-36)

Tabellino PFV: Dikrane; Tagliabue; Haxhiasi; Giorgi 10; Francese E.1; Giuliani 8;

Prinetti 18; Roggero; Dipace 2, Nicosia 3; Cavalli 2; Rizzato 7; All.re Gianfranco Amastasio

Buon esordio della formazione Under 17 della PFV nel girone D della fase di qualificazione alle finali di “Coppa Piemonte” con una bella e convincente vittoria contro Basket Fossano, qualificatosi nel girone B della prima fase.

Le vercellesi, dopo le prime schermaglie iniziali in cui hanno dovuto inseguire le avversarie, sono riuscite ad avere il sopravvento grazie al buon apporto realizzativo di Prinetti e Giorgi, ben supportate dalle compagne, soprattutto in difesa, dove le punte di diamante avversarie (in senso letterale visti i gomiti sempre alti rivolti ai visi delle giocatrici in difesa) venivano assai ben contenute. Ne conseguiva un piccolo vantaggio al 10’ (12-6), che veniva dilatato nel secondo periodo sino a 28-14, divario che sarebbe stato poi mantenuto immutato sino al termine.

Nella seconda parte della gara, infatti, la PFV gestiva giudiziosamente il vantaggio, grazie anche all’apporto di Giuliani (2 triple di fila) e Rizzato in fase realizzativa, portandosi anche a +21, per tenere bene sul 38-23 del 30’, scarto mai ridotto dalle avversarie sino al 40’.

Tutte le giocatrici scese in campo si sono dimostrate all’altezza della situazione e ciascuna ha dato il proprio prezioso contributo, chi in attacco e chi in difesa.

La squadra di coach Anastasio sta crescendo, dunque, anche sotto il profilo della maturità e della capacità di reagire con raziocinio alle situazioni che si presentano in partita, tipo l’eccessiva tolleranza arbitrale nei confronti di squadre troppo aggressive e tipo la necessità di recuperare lo svantaggio o gestire con giudizio il vantaggio acquisito,

De registrare il rientro dopo due anni a Castelnuovo S. di Costanza Roggero. Prossimo match domenica 21.1.2024 all’insolito e scomodo orario mattutino delle 10,30 in quel di Pancalieri, altra squadra proveniente dal girone B, contro Basket Pancalieri.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B -2^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 11 – sabato 13.1.2024 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Chieri 30-38

(Parziali: 3-8; 11-20; 22-25; 30-38)

Tabellino PFV: Stile 10; Balzaretti 2; Trotti 5; Ferla; Stacchini 4; Lahmidi 9; Alilou; Sadmi; Mura; Fall; Valentinii; Follia. All.re Davide Simone

Brutta prova della formazione Under 15 della PFV, sconfitta in casa per 30-38 nella seconda di ritorno del girone di qualificazione, da Basket Chieri, squadra non certo trascendentale, e già sconfitta all’andata, ma mostratasi più determinata ed aggressiva (forse troppo rispetto al regolamento della pallacanestro).

Le ragazze di Davide Simone non sono mai riuscite ad entrare in partita nella prima parte di gara (3 a 8 al 10’), faticando oltre modo a mettere la palla nel canestro e commettendo errori banali in difesa ed in impostazione che costavano punti. Nel secondo periodo sembrava che Stile & C. mettessero in campo una minima reazione, ma sul finire del quarto le ospiti rimettevano le cose a posto con un paio di contropiede (11-20 a metà match). L’attesa reazione c’era, peraltro, nel terzo periodo in cui, aggiustata la mira e rinfrancatesi per alcune azioni ben riuscite, le ragazze della PFV riuscivano a portarsi a -1 per concludere il quarto 22-25, quindi pienamente in partita.

L’ultimo periodo dava l’illusione della possibile vittoria (-2 al 38’), ma un paio di svarioni difensivi spianavano la strada a Chieri verso il successo.

Amarezza, quindi, a fine gara per una partita che si poteva vincere, solo che ci fosse stata maggior determinazione ed attenzione nella prima parte dell’incontro, e le ragazze avessero saputo reagire meglio alle “mani addosso” delle avversarie, un po’ troppo tollerate dall’arbitro.

Peraltro questo stop non sembra compromettere la possibilità di qualificazione alla seconda fase per il titolo regionale.