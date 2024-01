Nuovo ingresso nel Soroptimist Vercelli

l 2024 inizia festeggiando l’ingresso di una nuova e prestigiosa socia nel club service femminile di Vercelli. Mercoledi 10 gennaio infatti, nel salone del Circolo Ricreativo, la Presidente Lucia Ruzzante ha appuntato la spilla soroptimista alla dottoressa Sara Marchisio, evento accolto con gioia da tutte le socie.

Sara Marchisio, laureata in medicina a Torino con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ha conseguito un dottorato di ricerca in Epidemiologia e Sociologia delle Diseguaglianze di salute, un titolo ad Harvard e ben due master universitari, ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche e, dal 2021, è Direttore Sanitario ASL di Alessandria, pur vivendo nella nostra città.

Il suo ingresso segna una rinnovata volontà del club vercellese di annoverare le eccellenze professionali ed umane del territorio tra le proprie socie. Tutte, Presidente in primis, leggono ed interpretano l’ingresso della dottoressa Marchisio come una spinta entusiasta e beneaugurante per il cammino futuro del club e per la realizzazione di progetti ambiziosi a favore delle donne