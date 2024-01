S2M: vittoria sofferta contro Team Volley Biella

Vittoria molto sofferta, ma meritata, per la S2M che, in una formazione di emergenza, supera il Team Volley Biella. Se la squadra deve rinunciare a: Comello infortunata sino a fine stagione, Mastronardi indisponibile per una forma influenzale, Remondini out per un problema alla caviglia, a cui aggiungere inoltre le non perfette condizioni fisiche di Viazzo, anche un incontro contro l’ultima in classifica diventa ovviamente molto complicato.

E infatti sabato contro il Team Volley Biella, la S2M ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione delle avversarie, che tralasciando il primo set, hanno messo non poco alla corda le atlete di Gherardi e Vigliani.

Tanto è vero che le avversarie dal secondo periodo in poi sono rientrate in partita, prima forzando maggiormente la battuta, mettendo automaticamente in crisi la ricezione della S2M e beneficiando poi del fatto che gli attaccanti di posto due e quattro delle bicciolane, hanno avuta grande difficoltà a far cadere a terra la palla.

Il risultato è stato che a quel punto l’incontro è diventato molto più equilibrato, risolto solo alla fine sul filo di lana a favore delle vercellesi, che sono ritornati comunque ad una vittoria molto importante.

Artefici del successo sono state il libero Mosso che ha ricevuto e difeso quasi per tutti, la palleggiatrice Vattimo, ottima anche in attacco con 6 punti di cui 4 nell’ultimo set e l’eterna Bertinazzi MVP con 14 punti suddivisi tra attacco e muri.

A prescindere dalle assenze, la grinta di squadra è comunque da migliorare perché in questa gara sono state troppe le palle che sono cadute in modo banale nella metà campo bicciolana, senza che la difesa sia riuscita ad evitare il punto.

Il prossimo turno per Viazzo e compagne è previsto sabato 20 gennaio alle ore 17 a Trecate contro l’Igor. La partita dovrà essere affrontata con la massima concentrazione.

S2M VOLLEY VERCELLI – BOTALLLA TEAM VOLLEY 3-1 25/13 – 25/23 – 21/25 – 25/23

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (10), Bertinazzi (14),Fenoglio (2), Lupo Greta (2) Lupo Laura (9), Ippolito(4), Micillo (3), Mosso (L1), Vattimo (6), Viazzo (10),Vercellone Chiara (5), Vercellone Laura L2.

ALL: Gherardi, Vigliani