Biella, il fumo di un incendio invade una palazzina: evacuate 15 famiglie FOTO

Domenica da dimenticare per i residenti di una palazzina di Biella, costretti a uscire dalle proprie abitazioni a causa del fumo proveniente da un incendio, scoppiato per cause da accertare ad un piano inferiore.

L'allarme è scattato poco prima delle 11 di oggi, 14 gennaio, in via Macchieraldo, al momento chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Locale e dal personale della Questura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza della zona.

Presenti, oltre al vicesindaco Giacomo Moscarola, anche i sanitari del 118 per l'assistenza agli inquilini ma nessuno sembra che sia rimasto ferito, o intossicato. Sembra che siano stati evecauti ben 15 famiglie.

Adesso si sta verificando la qualità dell’aria nei vari piani e, se non verranno riscontrati valori fuori norma, verranno fatti rientrare nei vari appartamenti. Le cause non sono ancora accertabili.