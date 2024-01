Tecnologia e Startup: il convegno di Confidustria Imperia su digitalizzazione e globalizzazione in diretta dal CES di Las Vegas, la più importante fiera tecnologica al mondo

Confindustria Imperia ha organizzato un evento dedicato alla digitalizzazione ed alla globalizzazione, in cui sono state presentate tendenze e opportunità per il tessuto economico italiano.



All’appuntamento era presente Paolo Della Pietra, Direttore Generale di Confindustria Imperia , insieme ad Antonio Parolini, che con il suo studio professionale segue le aziende che si sono rivolte allo sportelli start up aperto dall’associazione lo scorso aprile. Padrona di casa dell’evento ANCEF , l’associazione degli esportatori di fiori, realtà importante per il Ponente ligure, rappresentata dal Presidente Paolo Di Massa. Il convegno, ha visto anche il videocollegamento con il Ces di Las Vegas.



Paolo di Massa, ha parlato di commercio internazionale e sono poi state presentate alcune delle aziende seguite dallo sportello ‘Start-up’, attivato la scorsa primavera da Confindustria Imperia. Direttamente dal Ces di Las Vegas, Fabio Asselle, Ceo di Dazerolab, ha esposto le opportunità e le tendenze presenti al Ces 2024 interessanti per la provincia di Imperia ed ha introdotto alcune start-up innovative italiane presenti alla fiera.



Sebastiano Peluso, Head of Hi Tech di Ice, invece, ha illustrato i servizi offerti dall’Istituto Commercio Estero (Ice) alle imprese italiane che vogliono avere un mercato di sbocco negli Usa. Justin Highman Depuy e Sandrine Duval hanno raccontato il modello economico del Principato di Monaco e l’ecosistema creato per le start-up monegasche. Marc Lionelle Gatto, fondatore di My Global Village, ha illustrato l’innovazione globale come motore di ricerca dei territori. Ha concluso Saul Convalle, Presidente della Sezione Innovation Technology di Confindustria Imperia.



Sono state presentate quattro start up seguite dallo sportello di Confindustria Imperia:



Epiphany è una startup di ricerca in scienze dei dati che offre servizi all'avanguardia di ottimizzazione e analisi predittiva utilizzabili da una vasta gamma di settori. Molto attiva fino ad ora nel settore finanziario, offrendo servizi a rinomati fondi di gestione per ottimizzare e automatizzare la catena decisionale coinvolta nella gestione del rischio e nell'allocazione degli asset. #AI #fintech



Diemme Technology è una startup innovativa specializzata in digital transformation. Sviluppiamo soluzioni software e hardware in linea con Industria 4.0. La nostra visione è quella di incrementare efficienza e controllo insieme alle aziende che guardano al futuro. #4.0 #industry



AiSEMG srl è una start up innovativa che crea sviluppa e commercializza sistemi per assistere i dentisti nella pianificazione della terapia implantare. Colleziona, interpreta e aggrega dati anonimizzati per rendere gli impianti dentali più rispondenti alle esigenze dei pazienti odontoiatrici #AI #implantplanning #AIdentistry



High Ability Technologies è una realta dedita alla ricerca e sviluppo di sistemi adattivi atti a connettere la persona con un device telematico. Nasce dai risultati ottenuti nel campo della disabilità di tipo fisico o cognitivo. #disabilitynolimits #hatsolutions



A seguire le start-up Italiane partecipanti al CES di Las Vegas



3DNextech | www.3dnextech.com | Livorno

Sviluppa macchinari basati su una tecnologia brevettata che migliora le caratteristiche fisiche degli oggetti in plastica stampati in 3D, rendendoli paragonabili ai prodotti dello stampaggio a iniezione. Queste soluzioni sono in grado di rendere la manifattura additiva competitiva per qualità dei prodotti, conservandone i vantaggi in termini di sostenibilità rispetto alla produzione in serie di oggetti in plastica. La stessa tecnologia può essere impiegata per la fase di stampa, abilitando una nuova filiera produttiva. #Sustainability #Manufacturing



EZ Lab Blockchain Solutions | www.ezlab.it | Padova

Utilizza la blockchain e l’intelligenza artificiale per tracciare le filiere nel settore agroalimentare. Ha sviluppato un Digital Product Passport (DPP) che permette ai consumatori di accedere alle informazioni sui prodotti in modo immersivo, grazie a una user experience (UX) che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare uno storytelling ingaggiante, in grado di coinvolgere e fidelizzare. #Blockchain #AI #FoodTech



SAM | www.samfarm.com | Sassari

E’ una piattaforma di supporto alle decisioni per l’agricoltura in grado di incrociare i dati provenienti da droni, stazioni agro-meteorologiche e satelliti con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, fornendo indicazioni su quanta acqua distribuire, dove trattare o fertilizzare in base alle esatte esigenze delle colture. #Agritech #AI



Powandgo | www.powandgo.com | Brescia

E’ una piattaforma che connette gli utenti privati e le attività commerciali dotate di colonnine di ricarica con chi ha bisogno di ricaricare auto elettriche o ibride plug-in. La condivisione delle stazioni offre ai proprietari un introito limitando i costi per gli automobilisti, mentre la piattaforma consente di aggregare più colonnine private in un’unica interfaccia. #SmartCity #VehicleTechnology #Sustainability



SnapAll | www.snapall.io | Mantova

E’ un software intelligente di monitoraggio dei cantieri in tempo reale che semplifica l’implementazione di tecnologie dell'industria 4.0 rendendole accessibili a proprietari di case, imprese edili e investitori immobiliari. La piattaforma si integra con qualsiasi telecamera esistente connessa a Internet, consentendo una supervisione del progetto direttamente dal proprio smartphone attraverso timelapse automatici e report intelligenti. #IoT #Constructions



The Meter | www.themeter.it | Genova

E’ un tool automatizzato per la misurazione di spazi chiusi. Grazie a una combinazione di laser e accelerometri, il dispositivo può riprodurre una rappresentazione grafica degli spazi direttamente in digitale durante la misurazione.



#Sensors #AI Sunspeker | www.sunspeker.com | Torino

Crea rivestimenti estetici per pannelli solari, in grado di preservarne l’efficienza tutelando il patrimonio artistico, storico e paesaggistico, e rendendo possibile l’applicazione di affissioni pubblicitarie.



#Sustainability #CulturalHeritage Vitrum Design | www.vitrum.com | Milano

Realizza interruttori e dispositivi di design per la domotica, incrociando l’uso di materiali pregiati con versatilità, efficienza e facilità d’uso. La serie Cloud trasforma un impianto elettrico di tipo tradizionale in uno domotico, permettendo di gestire luci, avvolgibili, temperatura sia dai comandi che da app. Implementazioni più capillari vengono realizzate con il sistema cablato KNX. #IoT #SmartHome



Contents | www.contents.com | Milano

E’ una tech company che sviluppa soluzioni SaaS per la creazione e realizzazione di contenuti creativi multilingua tramite una piattaforma di AI generativa. I contenuti possono anche essere creati per la distribuzione adattiva e targettizzata di pubblicità sul web. #AI #Marketing

Inviato da iPhone