Sorpreso dalla Volante con 20 grammi di hashish: 21enne nei guai

Non si ferma l'attività di controllo e contrasto allo spaccio nelle zone sensibili del centro, teatro, già nei mesi scorsi, di controlli e attività preventive da parte delle forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, la Squadra Volante della Questura ha messo a segno il primo importante risultato del 2024 nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, deferendo all’Autorità giudiziaria un soggetto trovato in possesso di circa venti grammi di cannabinoidi.

Durante un controllo svolto nei confronti di 7 persone che si trovavano in piazza Antico Ospedale, il comportamento sospetto e insofferente di un ragazzo italiano ha attirato l’attenzione degli agenti delle volanti. Tale contegno, unito al rinvenimento di un involucro contenente cannabis indosso a uno dei presenti, rafforzava il sospetto che lo stesso potesse occultare addosso un certo quantitativo di droga.

Il sospetto trovava subito riscontro, allorquando gli agenti, eseguita la perquisizione personale, rinvenivano all’interno di una tasca del giubbotto indossato un contenitore in plastica, contenente 4 involucri di stupefacente, sottoposti a sequestro. La perquisizione veniva successivamente estesa al domicilio del giovane, ove venivano trovati 9 involucri contenenti circa 12 grammi di hashish, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e strumentazione per il confezionamento della droga, confermando così il fiuto investigativo degli operatori.

Terminati gli accertamenti, il giovane, un ventunenne di Biella, è stato denunciato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.