Borgo d'Ale: subito vandalizzato lo spazio urbano “Donatori di sangue"

Vandali in azione a Borgo d'Ale dove le piante del rinnovato spazio urbano intitolato ai “Donatori di sangue" sono state manomesse e sdradicate. A stigmatizzare l'accaduto è il sindaco Pier Mauro Andorno: «Esprimo il rammarico della comunità nei confronti di quei "personaggetti" che, a pochi giorni dall'inaugurazione e apertura del nuovo spazio urbano, arredato con fioriere e pianticelle per renderlo più piacevole, sabato notte hanno deliberatamente rovinato i due alberelli piantati nei vasi lungo il marciapiede. Certamente non sono intelligenti ed eroi, tutt'altro; eroi stimati sono i tanti donatori di sangue ai quali quel nuovo spazio urbano, coi relativi arredi e pianticelle, è dedicato».

Una battaglia senza tregua quella contro i vandali e i deturpatori dell'arredo urbano: il Comune ha provveduto a ripristinare l'originaria struttura dell'area con l'amarezza di vedere i beni pubblici sempre maltrattati e la speranza che, prima o poi, chi si rende protagonista di certi atti capisca che si sono modi migliori per incanalare le proprie energie. «Ad esempio diventando donatori di sangue e non vandali!», incentiva il sindaco.