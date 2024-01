Aveva addosso coltelli e uno storditore elettrico: denunciato un 28enne

E' stato segnalato alla Prefettura per il possesso di circa due grammi di cannabis e denunciato per porto d'armi un 28enne senegalese che, nei giorni scorsi, stava dando in escandescenze all'esterno di un condominio di viale Rimembranza.

Segnalato alla Volante dagli inquilini l'uomo, identificato e controllato, è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire un piccolo arsenale “mobile”, che portava al seguito. In particolare, gli agenti delle Volanti sequestravano un coltello multiuso, un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri e uno storditore elettrico da contatto.



Per tali fatti, il ventottenne di origine senegalese, è stato denunciato a piede libero per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.