Deposito delle scorie nucleari: la parola agli esperti

Sono sei gli esperti che verranno ascoltati nel corso del Consiglio comunale aperto, convocato per l'11 gennaio a Trino, sul tema del deposito delle scorie. Sono stati invitati da maggioranza e opposizione.

La seduta, che si apre alle 21, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune per dare modo a quanti più cittadini possibile di seguire i lavori.

A presentare la richiesta di convocazione della seduta era stato il gruppo Consiliare “Impegno per Trino e per Robella” con una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 28 dicembre 2023. I consiglieri di maggioranza e minoranza hanno concordato l’elenco delle persone chiamate a intervenire, che saranno tre per parte e avranno a disposizione dieci minuti ciascuno.

Gli invitati del Gruppo Consiliare di maggioranza saranno: Nicola Ippolito, responsabile tecnico-scientifico della Divisione nucleare del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Stefania Uras, vice direttore della funzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico di Sogin e Michele Rosati, responsabile dell'Area Qualifica di Sito e Geologia >Applicata di Sogin.

Per il Gruppo Consiliare “Impegno per Trino e per Robella” interverranno: Carlo Giraudi, ex dipendente ENE; l'avvocato Gian Maria Mosca e Dario Zocco, ex direttore del Parco del Po.

Il regolamento non consente interventi da parte del pubblico presente, mentre per seguire i lavori in diretta streaming è possibile collegarsi alla pagina Facebook – facebook.com/comunediTrino – e sul canale YouTube del Comune di Trino, youtube.com/@comuneditrino630.