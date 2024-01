Dossena: «Lavorare sodo fa parte del nostro DNA»

Un tris per inaugurare al meglio il girone di ritorno della Pro Vercelli.

Mister Andrea Dossena analizza il successo: "Un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra. Sono contento per la risposta dei ragazzi. A volte non si hanno troppi giorni per preparare un incontro. Stavolta invece durante la sosta abbiamo potuto studiare nel dettaglio l'incontro. E i risultati si sono visti. I giocatori devono capire che quanto si vede in campo è il frutto dell'intenso lavoro durante la settimana nell'avvicinamento agli incontri. Questo è il nostro Dna: l'ho detto alla squadra: dovremo lavorare sodo, ma questa è la strada per raggiungere certi traguardi".

Una risposta anche alla luce di qualche problema avuto nei match lontano dal Piola: "Abbiamo incontrato le prime cinque in trasferta e, in un paio di gare abbiamo fatto bene in trasferta, nonostante fossimo in emergenza, anche se non è arrivato il risultato.

Tornando al 3-0 di Lumezzane il mister osserva: "Siamo stati bravi e attenti. Il vantaggio è arrivato su una palla rubata, un'altra situazione che studiamo nel corso degli allenamenti. Il raddoppio ci ha permesso d'incanalare il match a nostro favore. E tutto è diventato più facile. Ora pensiamo al prossimo incontro: domani recuperiamo, poi da mercoledì prepareremo la sfida del Piola con il Renate. Loro arrivano da un buon momento e hanno un ottimo allenatore, ma dobbiamo cercare di continuare il ruolino di marcia del nostro percorso in campionato".