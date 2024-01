Due appuntamenti con l'Onav di Vercelli

La sezione ONAV di Vercelli ha il piacere di annunciare due importanti appuntamenti per il mese di gennaio.

Partirà infatti il 25 gennaio il corso “Quattro passi nel vino”, quattro lezioni ogni giovedì dedicate a chi vuole avvicinarsi al mondo della degustazione. Le iscrizioni sono aperte!

Sarà invece dedicata alla Valle d’Aosta la serata di degustazione organizzata per venerdì 26 gennaio: sei i vini proposti, rappresentativi di sei cantine che in questi anni hanno contribuito in maniera importante alla valorizzazione di questo territorio vitivinicolo.

Saranno presenti anche i produttori, con i quali sarà possibile dialogare di vino e territorio.

Ai vini verranno abbinati assaggi di prodotti tipici valdostani.

Degusteremo:

Di Barrò - Torrette Superieur Ostro 2019

La Vrille - Chambave Muscat Passito Fletri

La Toula - Noble Pierre 2021 (Enfer d’Arvier)

Les Granges - Valle D’Aosta Nus Doc

Ermes Pavese - Priè Blanc Metodo Classico

Piantagrossa - Georgos Vallèe d’Aoste Donnas DO

L’incontro si terrà a partire dalle ore 20.45 presso il Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni sul corso e sulla serata di degustazione: vercelli@onav.it