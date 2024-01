Dossena: «Mai visto un gruppo così solido»

«Buon anno a tutti i tifosi» dice Andrea Dossena, tecnico della Pro Vercelli. Sabato, 7 gennaio, domenica. È la prima conferenza stampa dell'anno, la squadra tra pochi minuti salirà sul pullman per la trasferta di Lumezzane, domani in notturna (che non è il massimo in questa stagione).

Un grande anno quella della Pro Vercelli e di Dossena, fino a oggi.

Mister, che differenza c'è, tornando indietro di un anno, tra questo campionato e quello che ha vissuto l'anno scorso con il Renate?

«L'anno scorso partimmo molto bene, poi a novembre arrivarono tre sconfitte e dopo la pausa in alcune occasioni stentammo, ma avevo una rosa che era stata penalizzata al mercato invernale. Direi che la grande differenza è nel gruppo, che qui è fantastico. E per guappo intendo tutto, dal direttore, ai fisioterapisti, ai magazzinieri e ai giocatori. Se chiedo, ed è successo, un'ora in più di lavoro, nessuno si tira indietro. È la nostra forza.»

Una buona classifica (quinto posto) e la valorizzazione dei giovani. L'interessamento della Roma per Seck lo testimonia.

«Seck ha lavorato sodo, è cresciuto, e la Roma è, per lui, un'opportunità di cui siamo fieri.»

La trasferta di domani sera?

«Vorrei far rilevare un dato: il Lumezzane nelle ultime 8 giornate ha subito 4 gol. È un squadra esperta, che si chiude bene, e davanti ha un giocatore, Spini, molto molto pericoloso nelle ripartenze.»

La sua Pro?

«La mia Pro sa cosa fare per continuare a fare bene: lavorare sull'intensità, non elemosinare mai sull'impegno, continuare nella crescita, dei giovani, perché hanno margine, e del gruppo.»

Sulla formazione?

«Recupero Iezzi, per Rodio, invece, bisognerà pazientare 15 giorni».

Mister, arriverà qualche rinforzo?

«Non è escluso che arrivi qualcuno, anzi. Qualcuno da valutare bene. Non ci interessano le prime donne.»

E c'è qualche giocatore, che magari ha trovato poco spazio e che, proprio per questo, vuole cambiare maglia?

«Mah... forse. Oddio, da quello che vedo anche i ragazzi con meno minutaggio si allenano con entusiamo, ripeto: la nostra forza è il gruppo.»