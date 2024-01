La discesa della Befana dalla Torre dell'Angelo: tutti a naso insù aspettando la vecchina - foto

Una piazza Cavour gremita di famiglie e curiosi ha assistito alla discesa della Befana dalla Torre dell'Angelo, divertente e attesissimo appuntamento che, dai primi anni 2000, chiude il periodo delle festività natalizie.

Artefici della spettacolare discesa i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che hanno allestito in sicurezza la piazza consentendo a grandi e piccini di seguire a naso insù le evoluzioni della simpatica vecchietta.

Incoraggiata dal nome, scandito dal microfono dal sindaco Andrea Corsaro e dell’assessore Mimmo Sabatino e, dalla piazza, da tanti bambini, la befana è felicemente atterrata a pochi metri di distanza dalla zona in cui, per oltre un'ora erano stati organizzativi divertenti attività di intrattenimento per i piccoli a cura di BrokeenEgg.

A chiudere il pomeriggio la distribuzione dei caramelle da parte degli “Amici del Cecco” e del Comitato Manifestazioni Vercellesi, mentre le maschere del carnevale, alla loro prima uscita dopo l'incoronazione di venerdì sera, hanno dato appuntamento a tutti per i numerosi eventi in programma nell'edizione 2024.