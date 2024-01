Pannitteri dal Crotone alla Pro e Seck dalla Pro alla Roma?

Voci di mercato che riguardano la Pro Vercelli.

Una possibile entrata e una possibile uscita.

Dal Crotone potrebbe arrivare il giovane attaccante Orazio Pannitteri, ala destra, poco utilizzato da mister Zauli. A Crotone dicono che il ragazzo potrà passare alla Pro Vercelli quando la società avrà trovato un sostituto.

L'anno scorso Pannitteri disputò 22 partite andando a segno 2 volte.

Meglio l'anno precedente, con la maglia della Fermana: 35 partite, 10 gol.

E veniamo a una possibile uscita.

Secondo Gianluca Dimarzio (ma la notizia è stata ripresa da Forzaroma) la squadra della capitale avrebbe messo su Mohamed Seck, classe 2006, promettente difensore centrale lanciato da Dossena in prima squadra. Il ragazzo ha grandi doti, in effetti: è forte nel gioco aereo e, per essere un centrale, è anche veloce.