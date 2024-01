Vercelli, boom di vendite per i biglietti della Lotteria Italia: +40,7% rispetto allo scorso anno

Boom di vendite, nel vercellese, per i biglietti della Lotteria Italia: l'estrazione dei tagliandi è in programma nel corso della puntata speciale di "Affari Tuoi", in onda su Rai Uno sabato 6 gennaio dalle 21.30.

Secondo la rilevazione di Agipronews, a Vercelli si è registrato un vero e proprio boom, 21.700 biglietti staccati, con un incremento del 40,7% delle vendite. Bene anche nelle altre province piemontesi: a Torino sono stati venduti 247.700, per una crescita del 12,7%; ad Alessandria 59.000 (+14,8%); a Cuneo 32.120 (+9,5%); Asti 24.720 (+15,8%). Fanalino di coda a Biella con 8.180 tagliandi venditi (+13,9%). A livello nazionale, quest'anno sono stati venduti circa 6,6 milioni di biglietti, circa il 10% in più rispetto allo scorso anno.

Il primo premio è da 5 milioni di euro, mentre l'importo degli altri premi di "prima categoria" sarà stabilito qualche ora prima dell'estrazione.