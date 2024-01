Saldi al via in Piemonte: per i consumatori un'occasione di far buoni affari

Saldi invernali al via: in tutto il Piemonte le vendite di fine stagione partono venerdì 5 gennaio e finiscono venerdì 1 marzo. Un periodo nel quale i consumatori hanno la possibilità di fare molti affari interessanti, dato che c'è ancora davanti un lungo scampolo di inverno per utilizzare capi anche importanti (come cappotti, giacche a vento e piumini).

Secondo Confesercenti quattro italiani su dieci hanno già pianificato di comprare in saldo, con un budget medio previsto di 267 euro, e c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante e che quindi non ha ancora preventivato una spesa. Una quota in crescita rispetto agli scorsi anni, segnale di una maggiore attenzione da parte delle famiglie, che quest’anno si orienteranno su acquisti ragionati e utili. Un po' più alta la previsione dell'Ufficio studi di Ascom Piemonte secondo il quale ogni persona spenderà circa 137 euro e ogni famiglia 306 euro per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.