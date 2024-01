Hockey Vercelli, è arrivata la parola "fine"

E' arrivata la notizia ufficiale, per altro attesa purtroppo dalla tifoseria nero-gialloverde. L'Hockey Vercelli ha comunicato alla Federazione di non essere in grado di proseguire il campionato di serie A1. Gli atti relativi alla posizione dell'Hv sono stati trasmessi al giudice unico per le decisioni in merito. Per questo, al momento, sono state sospese le gare di A1 Hockey Vercelli-Monza e di serie B domenica Azzurra Novara-Hv. Così come sono stati "congelati" i quarti di finale di Coppa Italia. Questo perché, il giudice sportivo, che ha ricevuto la rinuncia dell'Hv dovrà decidere in che modo applicare quanto previsto regolamento: causa di forza maggiore, svincolo di ulteriori atleti (difficile visto nell'organico di A1 non è rimasto nessuno; gli ultimi a lasciare l'Hv nel giorni di chiusura del mercato sono stati Andrea Stefani all'Azzurra Novara e Davide Bergamin all'Amatori), ammende, concedere o meno al team di B di proseguire la stagione e, questo interessa di più gli altri club l'eventuale modifica di risultati e classifica di A1.

Un epilogo formale e asettico di un'avventura che, si sperava, avesse un altro epilogo, In un comunicato la società della presidente Marta Ferretti spiega: "Gli ultimi 20 giorni sono stati veramente difficili. I motivi li abbiamo già espressi alle prime avvisaglie del "fuggi fuggi" ed è inutile tornare a parlarne. Si è tentato in tutti i modi di creare una situazione ponte per arrivare a fine campionato ma, anche alla luce dei pochi giorni a disposizione e la scarsa collaborazione del mondo hockeystico non siamo riusciti a ricostruire una squadra. Ringraziamo chi ci ha provato con noi e ci scusiamo con i nostri tifosi per questa nostra decisione amara, ma inevitabile per far sopravvivere l'Hv e quanto ha sempre significato per noi".

Quindi un excursus di quanto ottenuto dall'Hv in quattro anni e mezzo (la metà dei quali, per un motivo o l'altro, a "porte chiuse"). "Abbiamo iniziato a luglio del 2019 partendo da zero con tanta voglia di fare ed una tifoseria fantastica che ci ha sostenuto con un calore che poche piazze in Italia possono vantare. Purtroppo pochi mesi dopo l’inizio del nostro primo campionato è scoppiato il covid, con tutte le conseguenze: l’impossibilità a costruire un settore giovanile perché le attività erano tutte sospese, esser costretti a giocare a porte chiuse o con accessi limitati. Ma abbiamo tenuto duro e siamo arrivati al 2023 con il nuovo campionato e la ristrutturazione del palazzetto e qui la storia la conoscete...".

Con orgoglio la società ricorda i risultati ottenuti: "Nel 2020 l'accesso alla finale di Coppa Italia di Serie B non disputata a Lodi per la pandemia; la promozione in A2. Nel '21 la doppietta in Coppa Italia con i successi della serie B contro il Pesaro e A1 sul Cgc Viareggio; la promozione in A1 e il titolo di campione d'Italia della A2. Quindi nel primo anno in A1 la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e dei playoff scudetto con relativa qualificazione per la Wsa Cup e il primato, nel Terzo millennio, della neo promossa capace di realizzare più punti. Risultati ripetuti la scorsa stagione".

Ora l'addio alla A1 o meglio l'arrivederci: "Tutti questi risultati e quanto costruito non andrà perso. L'Hockey Vercelli ripartirà dalla Serie B, dal Settore Giovanile e dal sociale per riportare di nuovo il suo tifo nel rinnovato palazzetto vercellese".