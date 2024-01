NaturalVercelli: trasloca il primo mercatino del 2024

Tornano i tradizionali appuntamenti del primo fine settimana del mese, targati Confesercenti.

Sabato 6 gennaio dalle 8, c'è il mercatino del buono, del naturale e del biologico NaturalVercelli. Vista la concomitanza con la festa della Befana, la prima edizione 2024 della manifestazione si sposta in viale della Rimembranza, in osservanza alle norme di sicurezza approntate in Centro storico per lo spettacolo musicale della festa dell’Epifania e la tradizionale discesa della Befana ad opera del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

«Anche se temporaneamente trasferito in altra sede, Naturalvercelli non mancherà il tradizionale appuntamento con i sapori, colori e profumi della migliore selezione di frutta, ortaggi, prodotti caseari, pane, miele, creazioni artigianali e oggettistica, tutti prodotti secondo un’etica rispettosa dell’ambiente e del territorio: qualche minuto e due passi in più per un acquisto buono e sostenibile», spiegano da Confesercenti.

Stessa sede, domenica 7 gennaio, per il mercatino del piccolo antiquariato L’Barlafus: un lungo viale di bancarelle con tutto, ma proprio tutto l’introvabile, tra rarità, pezzi antichi e veri affari.

«Dai bicchieri ai vasi, dai giocattoli agli abiti, dai vinili ai cd, dall’abbigliamento vintage al modernariato, l’Barlafus è il magico mercato vintage di Vercelli dove una passeggiata si trasforma in una caccia al tesoro», concludono da Confesercenti.