Lutto: Quarona perde Stefano, prezioso collaboratore comunale

Sono state purtroppo vane sia la corsa in ospedale che le cure tentate per strappare alla morte Stefano Rovellotti, collaboratore del Comune di Quarona, molto noto in paese perché sempre impegnato nelle attività di manutenzione del verde e delle aree pubbliche.

Rovellotti si era sentito male all'improvviso, due giorni fa. Soccorso dalla Croce Rossa e portato con urgenza all’ospedale di Borgomanero, è stato ricoverato per due giorni in prognosi riservata, poi l'aggravamento fino alla morte.

Tutto il paese aveva sperato in un finale diverso. Moltissime le persone che, rivolgendosi all'amministrazione comunale, avevano chiesto notizie, inviato messaggi di auguri e preghiere.

«Sono molto scosso e addolorato dalla notizia - ha detto il sindaco Francesco Pietrasanta, annunciando sui social la scomparsa del concittadino -. Era una persona conosciuta da molti, gran lavoratore, generoso e pieno di passione per il suo paese. Riposa in pace».

I funerali di Stefano Rovellotti si terranno lunedì 8 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale.