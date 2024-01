Metano: Asm subentra nella gestione in nove comuni vercellesi

A seguito di un’operazione di cessione di asset dalla società Romeo 2 S.r.l., società del Gruppo Iren, dal 1° gennaio 2024 Asm Vercelli è subentrata quale concessionaria per il servizio di distribuzione gas in alcuni comuni della provincia di Vercelli, precedentemente in gestione alla società Romeo 2 S.r.l.

I comuni coinvolti sono, nello specifico: Albano, Carisio, Greggio, Olcenengo, Oldenico, San Germano, Frazione Strella, Quinto, Tronzano e Villarboit.

A partire dal 1° gennaio, gli utenti interessati possono quindi rivolgersi ai seguenti punti di contatto per eventuali richieste e segnalazioni: Numero Verde di Pronto Intervento: 800237694; Sito web: www.asmvercelli.it .