Attrezzatura lesionata, scalatori soccorsi sulla ferrata Falconera

Venerdì pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla ferrata della Falconera, comune di Varallo Sesia per soccorrere una coppia di scalatori rimasti bloccati.

Il kit da ferrata di uno dei due si era lesionato a causa di una caduta rendendo pericolosa la successiva progressione. Tale dispositivo, infatti, è in grado di trattenere una sola caduta ma non può garantire la tenuta in caso di un secondo strappo.

Per questo, correttamente, i due ferratisti hanno chiesto l'intervento dei soccorritori che li hanno raggiunti via terra, messi in sicurezza e evacuati dalla via ferrata tramite manovre alpinistiche.