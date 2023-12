Violenza domestica e truffe online: aumentano le denunce in Valsesia

Reati predatori (per lo più furti e truffe), ma anche atti persecutori e i maltrattamenti. Nel corso del 2023 i Carabinieri della Compagnia di Borgosesia si sono trovati ad affrontare 34 casi di maltrattamenti in famiglia (a fronte di 20 del 2022), per i quali sono stati deferiti in stato di libertà 26 soggetti e arrestate ben 8 persone. In aggiunta al deferimento giudiziario, sono stati attuati tre provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e 9 divieti di avvicinamento, di cui uno con braccialetto elettronico.

Sul fronte della prevenzione alle violenze domestiche, l’Arma dei Carabinieri ha aderito alla rete antiviolenza di cui fanno parte anche altre istituzioni pubbliche e di volontariato, ed è proseguito il programma nazionale di addestramento di personale specializzato nel raccogliere le denunce delle vittime. All’interno della caserma dei Carabinieri di Borgosesia è stata allestita una “stanza tutta per se’”, realizzata in collaborazione con Soroptimist Club Valsesia, ideata nell’ ottica della creazione di un ambiente dai colori e dagli arredi neutri, appositamente ed esclusivamente utilizzata dal personale specializzato dell’Arma per raccogliere le deposizioni delle vittime di maltrattamenti o effettuare, quando previste, le audizioni protette di minori.

Il 2023 della Compagnia valsesiana, inoltre, è stato caratterizzato da contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: sono state deferite in stato di libertà 11 persone gravemente indiziate di essersi rese responsabili di illeciti nella specifica materia, ed altre 5 sono state tratte in arresto. Il totale complessivo di sostanza stupefacente sequestrata ammonta ad 8 chili, oltre a due serre per la coltivazione ove sono state rinvenute 550 piante di marijuana.

Sul fronte dei reati contro il patrimonio, sono state denunciate ben 152 truffe online, delle quali sono stati identificati gli autori in 46 casi (risultato sostanzialmente stabile rispetto al 2022).

I risultati operativi di un anno nel quale l'Arma ha lavorato per aumentare la prevenzione e la percezione della sicurezza da parte della popolazione vede: reati denunciati: 843 (- 10 % rispetto al 2022); persone tratte in arresto: 22 (+4 rispetto al 2022); persone deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria: 374 (+40 rispetto al 2022); persone sottoposte a controllo:15.916 (+5 % rispetto al 2022); veicoli sottoposti a controllo: 19.541 (+14 % rispetto al 2022). Il totale dei delitti scoperti ammonta al 46,97%.