Furti nelle aziende agricole: danni per decine di migliaia di euro

Ancora furti nelle aziende agricole tra biellese e vercellese: la denuncia è di Coldiretti che sottolinea come, a distanza di pochi mesi dai primi spiacevoli fatti avvenuti in primavera, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alcuni ladri hanno rubato da due aziende di Carisio e Salussola navigatori, monitor e antenne satellitari dai trattori.

I mezzi si trovavano, in entrambi i casi, all’interno dei capannoni e i ladri sono riusciti a entrare e a compiere la loro razzia, quantificata in decine di migliaia di euro.

«Purtroppo crediamo che siamo di fronte a una banda altamente specializzata – evidenziano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il direttore Luciano Salvadori – Già in primavera si è riscontrata la medesima, spiacevole, problematica, non di poco conto per le aziende. Le difficoltà in questi anni sono state molteplici, dalla siccità all’enorme aumento dei costi di produzione, passando per l’abbassamento del prezzo del riso. Se oltre a questo le aziende, che hanno investito numerose risorse, devono anche fare i conti con i furti la situazione diventa insostenibile. La perdita in entrambi i casi è ingente e ora tutti gli agricoltori sono intimoriti dal poter subire i medesimi furti».