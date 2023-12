Il 31 dicembre di 12 anni fa ci lasciava don Piero Borelli

Per tanti e tanti di noi fu un risveglio amaro, di incredulità e lacrime quello del 31 dicembre di 12 anni fa. Improvvisamente, a soli 69 anni, era morto don Piero Borelli.

Un prete, un salesiano, un uomo raro.

Legatissimo al rione del Belvedere e ai salesiani, a Vercelli, a tanti che ebbero la fortuna di conoscerlo, ma, soprattutto, ero legato ai più deboli, ai disperati. Lui li amava davvero.

Era un uomo dolce – impossibile non ricordare il suo sorriso, la sua voce – e al tempo stesso forte: come chi ama e osserva e vive il Vangelo di Cristo.

Il suo essere prete, però, gli diede anche un po' di grattacapi, con le sue stesse gerarchie, tant'è che per anni dovette andarsene da Vercelli (restando comunque in contatto con tutti coloro che sognavano un suo ritorno) per fare il prete-giramondo, prima Asti, poi Torino nel quartiere San Paolo, quindi Sampierdarena. Poi, alla fine, era tornato nella sua Vercelli e nella sua parrocchia al Belvedere dove aveva celebrato battesimi, matrimoni, funerali. Dove, a fine messa, abbracciava i suoi fedeli e li salutava con un sorriso.

Dovunque andasse, Piero lasciava un “segno”.

Sono dodici anni, oramai, che ci manca la sua voce.

Alcuni ricordi personali, ora. Fui io a chiedergli di scrivere per il giornale La Sesia. Ero caporedattore, il giornale era diretto da Francesco Brizzolara che, ben presto, divenne estimatore ed amico di don Piero. Che diceva quel che pensava e a volte lo scriveva anche, magari litigando con lo stesso giornale (una volta, vado a memoria, scrisse “Non sarà che questo giornale sia un po' massone?”) e magari anche contro l'allora Arcivescovo Tarcisio Bertone.

Ricordo di aver cenato con lui e Mariapia Massa poco tempo prima che morisse. Era il solito don Piero: sereno, sorridente, deciso.

Poi ricordo la telefonate che mi raggiunse (ero fuori Vercelli) di Agnese Brassini, il 31 dicembre 2011: «Don Piero è morto».

Un ultimo ricordo, infine: sempre con Mariapia Massa, alcuni mesi dopo, siamo in visita dai salesiani. Ci mostrano la mensa. C'è un posto vuoto che rimarrà vuoto durante i pasti: quello di don Piero.

Sotto le fotografie di un amico di don Piero, Flavio Ardissone. Li legava l'attaccamento per il mondo salesiano, per l'oratorio, per il rione.

La foto in bianco e nero è degli anni Novanta. Un gruppo teatrale al Belvedere ha realizzato uno recital, “Strada facendo la vita è fondamentalmente bella”, scritto da don Piero Borelli.

Poi la foto a colori con don Piero e diversi bambini nella vecchia colonia di Civiasco in Valsesia, dei salesiani, e che lui aveva riaperto per i bimbi le cui famiglie non potevano permettersi le ferie.