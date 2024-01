Si fa presto a dire “un cappuccino, grazie!”. Storia e varianti della più famosa bevanda al caffè

Il cappuccino è una bevanda iconica al caffè, amata in tutto il mondo per il suo sapore avvolgente e la vellutata crema di latte. Con l’aiuto di Filicorizecchini.com, sito specializzato nella vendita di caffè, ne approfondiremo la storia. Un racconto che affonda le radici in Italia, dove è diventato un simbolo dell’arte della caffetteria italiana.

Storie e leggende sulla nascita del cappuccino.

Una, forse la più nota, leggenda vuole che ad inventarlo fu Marco Da Aviano, un frate cappuccino, inviato dal papa a Vienna nel 1683 per incontrare l’imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I d’Asburgo. Gli venne servito del caffè che trovò troppo amaro e chiese qualcosa per addolcirlo, così gli diedero del latte che schiarì la bevanda rendendola di un marrone simile alla tonaca del frate e fece esclamare “Kapuziner!”al cameriere.

Ci sono versioni ancora più pittoresche secondo cui, la caffetteria dove avvenne la scena era di proprietà di Franciszek Jerzy Kulczycki, un ex soldato che dal fronte aveva riportato sacchi di caffè, abbandonato dall’esercito turco, e che aveva iniziato a servirlo nel suo locale. Secondo altri fu proprio Kulczycki a dar vita al nome Kapuziner.

Leggende e bevanda nacquero un po’ così. Certo il cappuccino di allora era molto diverso dalla bevanda che conosciamo e amiamo oggi. Prima di tutto perché il caffè era preparato per infusione alla turca. Poi il latte - o più probabilmente la panna - aggiunto non veniva montato per diventare la morbida crema che caratterizza questa bevanda. Quindi la bevanda era più simile ad un latte al caffè.

Il cappuccino moderno: come il latte al caffè del frate cappuccino divenne “il cappuccino” che conosciamo noi

La crema di latte che caratterizza il cappuccino moderno comparve all’inizio del XX secolo, con l’invenzione delle macchine per espresso da bar.

Lo conferma Alessandro Marzo Magno, storico e giornalista, autore de Il genio del gusto – Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo.

Le macchine per l'espresso hanno reso la preparazione della bevanda più rapida e accessibile, portando a una diffusione ancora maggiore della bevanda in tutto il mondo.

Il cappuccino è diventato una scelta comune al mattino per iniziare la giornata con una carica di energia e per gustarsi un momento di relax in compagnia di amici o colleghi.

Per questo, il cappuccino è un classico irrinunciabile nei menu dei caffè e delle caffetterie in tutto il mondo. Una vera icona internazionale, il cappuccino ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura del caffè e continuerà sicuramente ad essere una delle bevande preferite di molti per lungo tempo a venire.

Varianti e personalizzazioni di una ricetta praticamente perfetta. Ecco cosa potete chiedere al vostro barista in alternativa al cappuccino tradizionale.

La sua ricetta è rimasta essenzialmente invariata nel tempo, con una base di 25 ml di espresso, 100 ml latte caldo e crema di latte in cima. Tuttavia, la passione per l'arte del caffè ha portato a molte interpretazioni creative, rendendo il cappuccino una bevanda sempre affascinante e gustosa.

Se tantissimi amano il cappuccino tradizionale, con una proporzione di caffè, latte e schiuma ben bilanciata, altri preferiscono varianti più audaci. Esistono diverse varianti di cappuccino, ognuna delle quali può essere personalizzata in base ai gusti e alle preferenze individuali. Ecco alcune delle varianti più comuni includono:

Cappuccino classico : la versione tradizionale del cappuccino è composta da un terzo di espresso, un terzo di latte caldo e un terzo di crema di latte.

: la versione tradizionale del cappuccino è composta da un terzo di espresso, un terzo di latte caldo e un terzo di crema di latte. Cappuccino secco o “dry cappuccino” : in questa variante la quantità di crema di latte è aumentata, rendendo il cappuccino più "secco" e cioè con meno latte.

: in questa variante la quantità di crema di latte è aumentata, rendendo il cappuccino più "secco" e cioè con meno latte. Cappuccino bagnato o “wet cappuccino” : al contrario del cappuccino secco, il cappuccino bagnato ha più latte rispetto alla schiuma, rendendolo più cremoso.

: al contrario del cappuccino secco, il cappuccino bagnato ha più latte rispetto alla schiuma, rendendolo più cremoso. Cappuccino freddo : una versione estiva del cappuccino, preparata con espresso raffreddato, latte freddo e crema fredda o ghiacciata.

: una versione estiva del cappuccino, preparata con espresso raffreddato, latte freddo e crema fredda o ghiacciata. Cappuccino chiaro : ha una quantità inferiore di espresso ed è adatta a chi desidera una preparazione dal sapore più morbido e delicato.

: ha una quantità inferiore di espresso ed è adatta a chi desidera una preparazione dal sapore più morbido e delicato. Cappuccino scuro : si distingue dalla ricetta convenzionale in quanto contiene un maggior quantitativo di espresso.

: si distingue dalla ricetta convenzionale in quanto contiene un maggior quantitativo di espresso. Cappuccino con cioccolato : aggiungendo scaglie di cioccolato o sciroppo di cioccolato al cappuccino, si crea una variante più dolce e gustosa.

: aggiungendo scaglie di cioccolato o sciroppo di cioccolato al cappuccino, si crea una variante più dolce e gustosa. Cappuccino alla vaniglia : con l'aggiunta di estratto di vaniglia o sciroppo di vaniglia, si ottiene un cappuccino aromatico e dal sapore delicato.

: con l'aggiunta di estratto di vaniglia o sciroppo di vaniglia, si ottiene un cappuccino aromatico e dal sapore delicato. Cappuccino con caramello : l’aggiunta di sciroppo di caramello al cappuccino aggiunge un tocco di dolcezza e un sapore caramellato.

: l’aggiunta di sciroppo di caramello al cappuccino aggiunge un tocco di dolcezza e un sapore caramellato. Cappuccino con spezie : utilizzando spezie come la cannella, il cacao o la noce moscata, si crea un cappuccino con un sapore unico e avvolgente.

: utilizzando spezie come la cannella, il cacao o la noce moscata, si crea un cappuccino con un sapore unico e avvolgente. Cappuccino moka : una combinazione di cappuccino e cioccolato, con l'aggiunta di cioccolato fondente o sciroppo di cioccolato.

: una combinazione di cappuccino e cioccolato, con l'aggiunta di cioccolato fondente o sciroppo di cioccolato. Cappuccino con latte vegetale : al posto del latte di mucca, è possibile utilizzare latte di soia, latte di mandorla, latte di cocco o altre alternative vegetali.

: al posto del latte di mucca, è possibile utilizzare latte di soia, latte di mandorla, latte di cocco o altre alternative vegetali. Cappuccino in vetro: qui cambia il contenitore e non il contenuto, è amato da chi preferisce il vetro alla ceramica per l’esperienza degustativa.

Questi sono solo alcuni esempi delle numerose varianti di cappuccino che esistono. La versatilità del cappuccino lo rende una bevanda apprezzata da molte persone in tutto il mondo, poiché ognuno può personalizzarla in base ai propri gusti e desideri.