Hockey Vercelli, ore contate. La presidente: "Senza aiuti ritirerò la squadra"

Hockey Vercelli lancia un sos, probabilmente l'ultimo. lanciato dalla presidente Marta Ferretti per salvare la società: "Sto lottando da sola, senza nessun aiuto da parte di nessuno. In queste condizioni non posso farcela a garantire un futuro per l'Hv. Per questo chiedo un aiuto da parte del mondo dell'hockey pista: ovvero venirci in aiuto attraverso prestiti o altre formule che ci possano consentire di fare mercato e quindi allestire una formazione, praticamente nuova, in vista del girone di ritorno". La Federazione ha prorogato al 2 gennaio la chiusura del mercato, che per il tesseramento degli stranieri terminerà domenica, ma in queste condizioni appare improbabile che l'Hv riesca a tesserare un'intera rosa: dopo la partenza del portiere Alex Pettenuzzo per Sarzana sono rimasti i soli Andrea Stefani (in prestito dallo Scandiano) e Bergamin. Se l'accorato appello della presidente non troverà terreno fertile il destino dell'Hv appare segnato: "Chiedo la disponibilità ai club di A1 di aiutarci a portare a termine il campionato. In caso contrario l'Hv si ritirerà dalla A1 perché, ribadisco, da sola e senza aiuti non posso fare nulla. Spero veramente che il mondo dell'hockey si dimostri solidale". Al momento, però, il quadro non è dei più rosei visto che molte società hanno contattato e tesserato giocatori dell'Engas senza un euro d'indennizzo né con contropartite tecniche. Se l'Engas non dovesse ritrarsi la classifica di A1 verrebbe modificata togliendo alle società i punti ottenuti con i nero-gialloverdi: a trarne maggio vantaggio sarebbe il Breganze che rimarrebbe a 6 punti avendo perso con l'Hv, mentre il Monza scenderebbe a 8 e il Giovinazzo a 3. Per l'Hockey Vercelli si tratterebbe di ripartire dalla serie B. Ma questo è un discorso al momento prematuro.