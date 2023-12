Troppa povertà, sanità al collasso, poca sicurezza: si chiude così il 2023

Cari concittadini,

il 2024 si prospetta come un capitolo decisivo nella storia di Vercelli, un anno in cui le nostre scelte avranno un impatto significativo sul presente e sul futuro della nostra comunità.

Il 2023 si chiude con i preoccupanti dati sulla povertà, con oltre 7.000 concittadini che non hanno abbastanza per i pasti quotidiani. Di fronte a questa emergenza, ho personalmente distribuito oltre 200 pacchi alimentari a famiglie vercellesi. Non possiamo più ignorare questa realtà, dobbiamo agire concretamente per affrontare le sfide che ci attendono.

La situazione della Sanità è altrettanto critica, con liste di attesa insostenibili e il personale dell'ospedale Sant'Andrea messo sotto una pressione senza precedenti. Ho già individuato, con l'aiuto di esperti, quella che potrebbe essere la nuova sede per la nostra Croce Rossa, dimostrando che il cambiamento è possibile, basta volerlo. A lungo termine, dobbiamo far ritornare Vercelli al centro della Sanità regionale.

Il 2023 ha visto la necessità di più sicurezza nelle nostre strade e per le nostre case. La sicurezza è il pilastro su cui costruiamo il nostro futuro. Investiamo davvero in essa, ogni passo verso una Vercelli più sicura è un passo verso un futuro di prosperità e serenità per tutti coloro che hanno scelto di vivere Vercelli e renderla la loro casa.

Il decisivo 2024 è vicino. Il cambiamento è a portata di mano e le esigenze di voi cittadini sono il carburante necessario per la vera rinascita. Siamo vercellesi, sappiamo cosa significa rimboccarci le maniche e lavorare sodo per ottenere quello che meritiamo. Quindi: facciamolo tutti insieme! Come ci ricorda Nelson Mandela, "Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto".

Auguro a tutti voi un anno nuovo prospero e pieno di realizzazioni.

Con impegno e speranza,

Carlo Olmo