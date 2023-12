Festa grande per i 40 anni di vacanze di Natale

E’ stata la festa, anzi la tre giorni, più seguita tra i monti di Cortina d’Ampezzo. Si sono consumati litri e litri di eccellente Prosecco Gold, ovviamente firmato Bottega, per brindare ai 40 anni di Vacanze di Natale, il film cult del cinepanettone girato, per l’appunto a Cortina nell’83 dai fratelli Vanzina, prodotto da Aurelio De Laurentiis e interpretato da una serie di attori, da Jerry Calà a Christian De Sica, da Stefania Sandrelli a Marilù Tolo, molti dei quali non hanno voluto mancare alle celebrazioni per il film, per 40 anni di storia cinematografica. Coordinati dal presidente onorario del comitato organizzatore, Sandro Bottega, che ha portato centinaia e centinaia di Prosecco Gold, i festeggiamenti hanno entusiasmato il pubblico presente e rinverdito vecchie amicizie. Bottega che con la Sandrelli produce un Chianti doc e che ha affari con De Laurentiis (produce il Prosecco Calcio Napoli) è uno degli assertori affinchè il film abbia un suo seguito, magari ispirato alle Olimpiadi del 26. (g.n.)