Alpini e Unicef in lutto: addio a Fulvio Scagliotti

Alpini vercellesi e Unicef in lutto per la scomparsa, improvvisa, di Fulvio Scagliotti, storica penna nera del gruppo Don Secondo Pollo e presidente provinciale dell'Unicef, impegno che aveva condiviso da sempre con la moglie, Laura Greppi. Aveva 82 anni ed era conosciutissimo nel mondo del volontariato vercellese.

«Ha posato lo zaino a terra improvvisamente l’Alpino Fulvio Scagliotti, un alpino con la A maiuscola, tra i decani della sezione e uomo di grande cultura di storia Alpina», ricordano dalla sezione Ana di Vercelli.

Premio l’Alpin d’la bassa nel 2016, Scagliotti non si era mai tirato indietro negli impegni dell'associazione, operando della Protezione civile dell'Ana e, da sempre, nell’Unicef. «Lascia un grande vuoto nella nostra famiglia Alpina, alla famiglia le più sentite condoglianze», proseguono dalla sezione Ana.

Ingegnere chimico in pensione, Scagliotti era un grande esperto della storia delle Penne Nere: anni fa una sua rievocazione dell’Armir venne proposta davanti a un un teatro Civico gremito. E, inseguendo le tracce dei grandi alpini vercellesi, aveva organizzato incontri e viaggi nelle zone teatro delle imprese alpine in guerra e in pace.

Scagliotti lascia la moglie Laura con Barbara, Sara, Cristiano, Resy e i nipoti Francesca, Federico e Susanna. I funerali avranno luogo sabato 30 dicembre alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di San Salvatore, in corso Libertà; il rosario sarà recitato venerdì 29 dicembre alle 17,30 nella cappella della Sacra Famiglia di via Parini.