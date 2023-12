Anche Crudeli lascia l'Hockey Vercelli

Continua il fuggi fuggi in casa Hockey Vercelli. L'ultimo a salutare la societànero-gialloverde è stato mister Roberto Crudeli che andrà al Breganze dove troverà capitan Tataranni e il portiere Mattia Verona: "Non avrei pensato a inizio stagione di lasciare Vercelli al termine del girone d'andata - conferma l'ex tecnico nero-gialloverde - Tutti conoscete i miei valori e il mio amore verso Vercelli. Vorrei ringraziare i giocatori, che mi hanno accompagnato in questa prima parte di campionato e dire loro quanto siano stati professionisti: anche quando infortuni e difficoltà hanno provato ad abbatterli, hanno lottato con assoluta dedizione alla maglia. Altra parte importante di questo percorso a ostacoli sono stati i tifosi: anche se non hanno potuto essere presenti al Pregnolato, non hanno mai mancato di darci il loro sostegno fino all’ultimo secondo dell'ultima partita".

Il bollettino delle partenze in casa Hv è nutritissimo. Oltre Verona e Tataranni hanno lasciato l'Engas Diogo Neves (al Trissino), Maniero (all'Azzurra Novara) e Mattugini. Con la valigia in mano anche Xavi Rubio (che potrebbe rientrare in uno scambio). Da valutare Stefani che era in prestito dallo Scandiano. Intanto visto l'azzeramento della rosa la società sta correndo ai ripari, chiedendo alla Federazione la proroga fino al 2 gennaio del mercato. Richiesta accettata: quindi ci sarà tempo sino a martedì 2 in casa Hockey Vercelli (e per le altre società di A1) per allestire la formazione in vista del girone di ritorno. Per gli stranieri, invece, il termine scadrà domenica 31.