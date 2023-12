Schianto sulla superstrada di Malpensa: morto un 22enne novarese, gravissimo un amico

Tragico schianto nella notte tra Santo Stefano e mercoledì 27 dicembre sulla superstrada di Malpensa in direzione dell'aeroporto, all'altezza di Buscate Nord.

Un'Audi con a bordo tre ragazzi di 22, 20 e 19 anni, attorno alle 2, è finita fuori strada, per cause in corso di accertamento, andando sbattere contro il guardrail: nel violento impatto un 22enne di Nosate, che era alla guida, ha perso la vita per le gravissime ferite riportate.

Sul posto si sono precipitati in codice rosso, quello di massima urgenza, due ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale e da Como si è alzato in volo l'elisoccorso.

Per il 22enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Il passeggero, un diciannovenne di Boffalora Ticino è stato trasportato in gravissime condizioni in elisoccorso al Niguarda. Illeso il terzo passeggero, un giovane ventenne di Novara.

Difficili quanto complesse le operazioni effettuate dai vigili del fuoco di Inveruno che hanno lavorato tutta la notte per più di cinque ore.