Venerdì l'addio ad Angelo Orecchia, morto in moto la vigilia di Natale

Abbagliato dalla luce del sole, non avrebbe visto le sbarre del passaggio a livello abbassate e ci sarebbe finito contro, volando via, sbalzato dalla moto sulla quale viaggiata. E' la ricostruzione più probabile della dinamica dell'incidente costato la vita all'artigiano 52enne Angelo Orecchia che ha perso la vita la Vigilia di Natale percorrendo via Sempione, tra Santhià e Carisio. All'altezza del passaggio a livello sulla linea Santhià-Biella, l'uomo ha urtato con la moto una delle sbarre, venendo sbalzato a terra. Per lui sono stati, purtroppo, vani tutti i tentativi di soccorso portati dal personale del 118.

Le esequie dello sfortunato carisino, che insieme al fratello conduceva una falegnameria, in via Buronzo, molto nota in zona, saranno celebrate venerdì 29, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Carisio dove, giovedì 28 dicembre alle 17 verrà recitato il rosario.

In paese la notizia della morte dell'uomo è stata accolta con grande dolore: Orecchia era conosciuto e stimato per l'impegno professionale e a Carisio lascerà un grande vuoto.